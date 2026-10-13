БФС извади от футбола побойници за 6 месеца и за 2 години

Фейсбук Бруталното влизане на вратаря на "Локомотив" (Горна Оряховица) Александър Стоянов (в жълто) срещу главния рефер Владимир Велев по време на мача срещи "Национал" от юношеското първенство (до 17 г.).

Дисциплинарната комисия към БФС действа безкомпромисно по отношение на големите скандали по футболните ни терени в последните седмици. Правата на вратаря на юношеския отбор на "Локомотив" (Горна Оряховица) Александър Стоянов бяха спрени за 2 години заради бруталното му влизане с ритник срещу рефера Владимир Велев на мача от първенството до 18 г. срещу "Национал" (Сф).

Заради шокиращата бруталност от Асоциацията на съдиите по футбол в България (АСФБ) дори настояха за доживотно наказание на Стоянов. Дисциплинарната комисия обаче му спря правата за 2 години, считано от 10 октомври, но това решение подлежи на обжалване.

Разгледани бяха и ексцесиите след края на мача от предварителния кръг за Купата на България "Родопа" - "Несебър" (1:3 след прод.). При 1:0 за домакините главният рефер Николай Запрянов отсъди спорна дузпа за "Несебър" в третата минута след 90-ата и с отбелязания гол гостите изравниха, довеждайки мача до продължения. Именно дузпата обаче отприщи гнева на футболисти и фенове на "Родопа".

Но това си имаше своята тежка цена. Антон Белюков бе изваден от футбола за 6 месеца за удар на съдията, а съотборникът му Антонио Ласков - за 4 срещи, заради опит за удар. Друг играч на "Родопа" - Радослав Узунов, също е наказан за 4 мача. Отделно клубът от Смолян е глобен общо с 645 евро (257.50 за хвърлени предмети без последствие, 257.50 за хвърлени предмети със последствие и без нараняване и 130 за навлизане на публика на пистата без последствие).

От глобите след XI кръг на Първа лига правят впечатление тези на "ЦСКА 1948" за дербито срещу ЦСКА. От "ЦСКА 1948" бяха решили да не изпишат името на съперника и така да върнат "жеста" на ЦСКА, откъдето действат по същия начин, когато домакинстват точно срещу този отбор. Сега "ЦСКА 1948" ще трябва да плати 520 евро за това си действие. Треньорът на вратарите Емил Варадинов пък е глобен с 1550 евро и наказан за 2 мача заради обиден жест. А нецензурните скандирания на феновете на "ЦСКА 1948" ще струват на клуба 775 евро. Толкова ще трябва да плати и ЦСКА заради обидните скандирания на своята агитка.