БФС Кирил Котев беше единственият, който от името на БФС се извини на българските фенове за големия резил срещу Исландия - 0:5 на ст. "Христо Ботев" в Пловдив.

Кирил Котев вече не заема длъжността технически директор на Българския футболен съюз. Новината беше съобщена колкото официално, толкова и лаконично от централата.

"Решението бе взето след проведени разговори и по взаимно съгласие между двете страни", е единственото, което написаха от "Бояна" на сайта на БФС.

Бившият централен защитник на "Велбъжд", "Локомотив" (Пловдив), ЦСКА, "Черно море" и националния отбор изкара на поста само две години и половина. Той прие поканата от президента на БФС Георги Иванов да го наследи на позицията през април 2024 г.

Преди това в продължение на шест години Котев работи в "ЦСКА 1948", където изпълняваше функциите на селекционер и спортен директор. Именно в тима от Бистрица той приключи и състезателната си кариера през 2018 г.

44-годишният шампион с "черно-белите" (2004) и "червените" (2008) пропусна последния мач на националите - гостуването срещу Естония (1:2) в Талин от Лигата на нациите, заради хирургическа интервенция на крака. Преди това Котев беше единственият, който от името на БФС се извини на българските фенове за големия резил срещу Исландия - 0:5 на ст. "Христо Ботев" в Пловдив.