Следващият национален селекционер ще е чужденец

Треньор от чужбина ще бъде назначен за селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България. Това обяви президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов след днешното заседание на Изпълкома. Той не обяви име, но сред обсъжданите варианти са хърватинът Роберт Просинечки, румънецът Едуард Йорданеску и бразилецът Силвиньо.

"Ще се спрем на чужденец, но трябва да е подходящ за националния отбор. Илиан Илиев беше вече треньор, после дадохме възможност на Александър Димитров, който познаваше футболистите, но не се получиха нещата, за съжаление. С българи не се получиха нещата, затова ще се спрем на чужденец. Говорим с няколко треньори, работили в различни национални отбори и големи първенства", обяви Иванов. Назначението обаче няма да стане веднага, тъй като в момента продължават преговорите с кандидатите. В предстоящите два мача от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите през ноември отборът ще бъде воден отново от селекционера на юношеския национален тим (до 19 г.) Атанас Рибарски. Именно той пое по спешност мъжкия тим след оставката на Александър Димитров и бе начело за мачовете с Исландия (0:3) и Люксембург (2:0). "Играта при Александър Димитров беше лоша. Футболистите приеха Атанас Рибарски по добър начин, видяхме, че имаше добър резултат с Люксембург, до 30-ата минута с Исландия също беше добре. Рибарски ще си завърши цикъла", допълни президентът.

Иначе за последно чужденец води националния отбор между юли 2022 и октомври 2023 г. - сърбинът Младен Кръстаич.

"Националният отбор е проекция на клубовете, селектираме най-добрите български играчи. Във футболния съюз гледаме да балансираме между клубния футбол и националния отбор. Това е проблемът. Като имаме 7-8-9-10 играчи на топ ниво, в топ 5 първенствата, тогава няма да имаме притеснение да играем с нито един отбор в Европа", заяви Иванов.

Той също така обяви плановете на БФС да се придобие стадион "Септември" в столичния квартал Красна поляна и прилежащата база. Там ще се изгради център за детско-юношески футбол с 4 игрища. Президентът на футболния съюз обясни, че в момента има 380 отбора за деца до 14 години. "Проверете колко терена има. Как смятате, че може да изграждаме футболисти?! На четвърт терен - четвърт футболист, на половин терен - половин футболист. Клуб като "Левски" има едно изкуствено игрище - тренират 12 отбора, ЦСКА досега бяха на частни игрища, "Лудогорец" за 12 години нямат един юноша. Всичко това изисква време. Имаме 40 заявления от кметове, които искат да им правим игрища. Футболният съюз не взима 1 лев, че да харчи пари на данъкоплатеца. Всички пари са от ФИФА и УЕФА. За да можем да продължим напред, трябва да разградим нещо, което сме правили преди две години. Ако смятате, че може на цимента да посея жито, давайте, няма проблем", допълни Георги Иванов.