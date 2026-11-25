Мъжкият национален отбор на България има нелош потенциал, въпреки разочароващите резултати в последните години и продължаващия срив в ранглистата на ФИФА. В най-новото проучване на Международния център за спортни изследвания (CIES) националният тим попада в Топ 60 на най-добре подготвените за бъдещето държавни селекции. Анализирано е представянето на 20-те най-добри футболисти във всяка държава, които не са навършили 23 години, като са разгледани общо 80 национални отбора от цял ​​свят. Всяка страна има обобщен индекс средното спортно ниво, за който се вземат се предвид изиграните минути в официални срещи на ниво "мъже" през последната година (до 25 ноември т.г.), като те се преценят според спортното ниво на съответните мачове по специален метод на CIES. Индексът се изчислява като средна стойност на индивидуалните показатели.

Така България е с индекс 63.7, което ни отрежда 58-о място в общото подреждане - точно след Унгария (63.8) и пред Канада (63.5). Като най-добре подготвен млад национал у нас е посочен 22-годишният централен защитник на ЦСКА Теодор Иванов, чийто индекс е 73.8. Той е оценен на 1.2 млн. евро от портала за база данни на футболисти "Трансфермаркт". Като най-перспективен сред тези, които още нямат мачове за мъжкия национален отбор пък е обявен защитникът на "Локомотив" (Пд) Тодор Павлов (22 г.). Досегашният младежки национал има спортен индекс 66.8, а "Трансфермаркт" го оценява на 600 000 евро.

На първо място в класацията за най-добре подготвен отбор за бъдещето е Испания с индекс 84.2. Като най-добре подготвен млад футболист при световните и европейски шампиони е посочен очаквано Ламин Ямал ("Барселона") с индекс 97.4, а като най-перспективен е приет 21-годишният защитник на "Комо" Якобо Рамон (83.6).