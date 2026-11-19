СПОРТАЛ След позорища, като това срещу Исландия (0:5), националният отбор с право е смятан за футболното джудже на Европа

Националният отбор по футбол има нищожните 1.4% шанс да се класира на Евро 2028 в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Три седмици преди жребия на 6 декември за квалификациите това са данните от суперкомпютъра на платформата за статистически анализи Football Meets Data, която е официален партньор на УЕФА.

Тези 1.4% все пак са за директно класиране на европейското, което означава победа в квалификационната група. Но подобен е и шансът за достигане до финалите през бараж, т.е. второ място в групата - 2.9%.

За тази мрачна прогноза спрямо стигналия почти до дъното национален отбор (№93 в световната ранглиста) помага много и фактът, че заради позорните си представяния напоследък той ще е едва в IV урна при жребия и тимовете в групата му от евроквалификациите ще са много по-напред в ранкинга, а и играят по-грамотен футбол.

Същевременно отбори, които доскоро у нас считахме за футболни джуджета, като Малта или Фарьорските острови са оценени като по-стабилни от българския. Малтийците имат същия шанс от 1.4% за директно класиране, но пък 74.3% ще бъдат на бараж, защото спечелиха Лига D в Лигата на нациите. Фарьорите пък са с 2.4% изгледи да се вмъкнат сред финалистите на Евро 2028.

Всъщност с по-малки шансове в квалификациите от България имат само Казахстан, Армения, Люксембург, Кипър, Азербайджан, Молдова, Литва, Латвия, Андора, Сан Марино, Гибралтар и Лихтенщайн.