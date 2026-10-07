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Есенният срам смъкна България с 5 места в света

Само два пъти в историята сме били по-ниско от №90 в класацията на ФИФА

07 Окт. 2026Обновена
Националният ни отбор започна участието в група 4 на Лига С с Александър Димитров (на снимката) като селекционер, но след загубата с 1:2 от Люксембург и равенството 0:0 с Естония той подаде оставка, а мястото му временно зае Атанас Рибарски.
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Националният ни отбор започна участието в група 4 на Лига С с Александър Димитров (на снимката) като селекционер, но след загубата с 1:2 от Люксембург и равенството 0:0 с Естония той подаде оставка, а мястото му временно зае Атанас Рибарски.

Безобразното представяне на мъжкия национален отбор по футбол и слабите резултати в началото на участието ни в група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите дадоха неминуемо отражение на позицията ни в световната ранглиста на ФИФА. В обновената днес класация тимът ни е №90. Това е отстъпление с 5 места в сравнение с предишното издание на ранглистата. И няма как да е иначе - България записа загуби с 1:2 като домакин от Люксембург и 0:3 като гост от Исландия, както и равенство 0:0 с Естония в Пловдив. След тези мачове дори паднахме до №91 във виртуалната класация, която се обновява след всеки мач, но снощната победа с 2:0 в Люксембург ни помогна да се закрепим на самия край на световния Топ 90.

Това обаче не бива да е някакво успокоение. От началото на публикуването класацията на ФИФА през ноември 1993 г. досега сме били само два пъти по-надолу от 90-ото място. Тимът ни е бил №91 през октомври 2025 г., а най-ниското ни класиране изобщо е през април и май 2012 г. - №96.

Иначе България е на второ място в класацията на ФИФА спрямо останалите отбори в групата ни в Лигата на нациите. Пред нас е само отборът на Исландия (№73). Тези на Люксембург и Естония са съответно №101 и №122.

В Топ 3 на класацията няма промяна. Начело е световният шампион Испания, пред вицешампиона Аржентина и Франция. Четвърти е отборът на Англия, следван от този на Португалия, който се е придвижил с две места напред, измествайки Бразилия и Мароко.

 

РИБАРСКИ ПОЖЕЛА ДА ОСТАНЕ НАЧЕЛО НА НАЦИОНАЛИТЕ

На връщне в България след победата с 2:0 над Люксембург временният селекционер на мъжкия ни националния отбор Атанас Рибарски заяви, че има желание да продължи работата си, стига да получи доверието на ръководството на БФС. Той досега водеше юношеския тим (до 19 г.).

"Благодаря на ръководството и на господин (б.ред. - Георги) Иванов за доверието. Надявам се до известна степен да съм го оправдал. Каквото решение вземат оттук нататък, за мен ще бъде правилното. Аз ще продължавам да искам да давам всичко за националния отбор. За мен това е най-голямата чест, която може да има човек, упражняващ тази професия - да бъде начело на националния отбор. Според мен по-високо място в йерархията за един треньор няма. За няколко дни видях доста интелигентни момчета и добри футболисти. Според мен с малко повече подкрепа със сигурност ще постигнем резултати на национално ниво. Доста съм запознат с футболистите между 19 и 21 години и мисля, че може да се направи план как постепенно да бъдат интегрирани в първия отбор", заяви Рибарски.

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