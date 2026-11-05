Японец ще е първият сериозен конкурент на Инфантино

Почетният президент на японската футболна асоциация Козо Ташима оповести намерението си да се кандидатира за президент на ФИФА на изборния конгрес през март в Мароко.

"Благодарен съм, че мога да обявя това с пълната подкрепа на футболната асоциация на Япония. Въпросът не е в победата или загубата, а в това да покажем на света честния и справедлив подход, който японският футбол е изградил. Това, от което ФИФА се нуждае сега, са тези ценности, които защитаваме. Реших да се кандидатирам, за да покажа това на света", заяви 68-годишният Ташима, цитиран от японската агенция "Киодо".

Той е бивш национал на страната си с изиграни 7 мача и е член на Изпълкома на ФИФА от 2015 г. Козо Ташима има репутация на уважавана и дипломатична личност. Той беше начело на японската футболна асоциация в между 2016 и 2024 г. След това бе заменен на поста от Цунеясу Миямото, но от асоциацията направиха жест за приноса му и го обявиха за почетен президент на централата.

Кандидатурата на Козо Ташима се очертава като най-сериозната до момента в предстоящата президентска битка. Първият, който изрази желанието си да излезе на изборите срещу настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино, бе бившият швейцарски национал Рамон Вега. Неговите шансове обаче не се приемат за много големи.

Кандидатите се нуждаят от формална подкрепа от пет от 211-те федерации членки, които ще гласуват на 18 март в мароканската столица Рабат. Те също така трябва да преминат проверка за допустимост от тричленна комисия, назначена от ФИФА. В тази връзка кандидатурата на Ташима е по-солидна.

Издигането му от японската футболна асоциация обаче е изненада, тъй като на конгреса на Азиатската футболна конфедерация (АФК) през октомври президентът на организацията шейх Салман бин Ибрахим ал Халифа обяви, че АФК ще подкрепи напълно Инфантино на изборите. С това дори се счита, че настоящият президент на ФИФА си е осигурил преизбирането, тъй като зад него са още Африканската футболна конфедерация (КАФ), 10 от 11-те федерации в зона "Океания" и още няколко национални федерации като Мексико, Аржентина и Парагвай, а почти сигурно и Бразилия.

Въпреки това има силно недоволство срещу Джани Инфантино, най-вече от страна на УЕФА. Настоящият президент обра негативите заради скандала през юли във връзка с планираното създаване на компанията FIFA Forward Enterprise, която да контролира правата на основните мъжки и женски състезания на организацията. Идеята бе в тази компания да имат дял и частни организации. По-късно Инфантино оттегли идеята заради яростната съпротива от значителна част от футболните федерации и отзвукът в медиите, който също не бе в негова полза.