Разкритие за необявени доходи нанесе нов удар по Инфантино

ЕПА/БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино активно обикаля света, за да се опита да стабилизира позициите си преди предстоящия конгрес през март 2027 г. в Мароко, но продължава да получава удари с поредни разкрития.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино не е обявил официално пълния размер на доходите си, показа разследване на вестник "Таймс". Новото разкритие допълнително подкопава позициите на 56-годишния швейцарец преди предстоящия изборен конгрес на ФИФА през март 2027 г.

Според публикуваната от "Таймс" информация, от световната футболна асоциация са отчели официално, че Инфантино е получил 4.3 млн. швейцарски франка (около 4.6 млн. евро) през 2026 г., но не е оповестена сума в размер на около 1.5 млн. евро. Тя е постъпила от дружеството FWC2026 US Inc., чиято дейност бе свързана пряко с организирането на световното първенство по футбол тази година. Английското издание стига по-далеч и твърди, че тези средства са използвани за покриване на разходите за луксозната вила на Инфантино в Маями. Нещо повече - очакванията са президентът на ФИФА да получи поне толкова голям бонус за 2025 и 2026 г.

Новината на "Таймс" е пореден удар по репутацията на Джани Инфантино, която сериозно пострада през последната година. Най-силното недоволство срещу него бе заради плановете му да привлече частни инвеститори в ново търговско дружество на ФИФА, което да притежава права, свързани с турнири като Световното първенство.

Недоволството срещу Инфантино съответно създаде очакване за сериозна опозиция срещу него на предстоящия конгрес на 18 март 2027 г. в Рабат. Вече има и първи официален претендент за поста, който е и сънародник на настоящия президент. Това е бившият швейцарски национал и настоящ финансист Рамон Вега. Но по неофициална инфомация като най-сериозен съперник се очертава бившият мениджър на "Арсенал" и настоящ директор за глобалното футболно развитие във ФИФА Арсен Венгер. 76-годишният французин е уговарян да се кандидатира, но все още не е дал публично съгласието си. Крайният срок за подаване на кандидатури за президентския пост на ФИФА е 18 ноември.