Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Ботев" (Вр) получи трето наказание от ФИФА за един месец

Най-новата забрана за трансфери е от вчера, а другите две продължават да са в сила

Днес, 21:02
Футболистите на "Ботев" (Вр) се представят прилично в първенството, но клубът има административни проблеми.
СПОРТАЛ
Футболистите на "Ботев" (Вр) се представят прилично в първенството, но клубът има административни проблеми.

"Ботев" (Вр) получи нова забрана от ФИФА за осъществяване на трансфери. Такива санкции се налагат заради дължими суми към бивши футболисти на даден клуб, които са подали жалби и те са били удовлетворени от световната футболна асоциация.

Най-новото подобно наказание за "Ботев" е от вчера - 22 септември. То е трето за клуба в рамките на един месец. Предишните са от 24 август и 3 септември. Всички те са за следващите три трансферни прозореца, т.е. до зимния на сезон 2027/28 включително. Вариантът, до който прибягват клубовете, за да могат да картотекират нови попълнения, е да изплатят дължимите суми. В такъв случай санкциите се отменят. До момента от "Ботев" обаче не са сторили това по нито едно от наказанията.

В момента врачани оглавяват списъка с клубове в България по брой подобни наказания. С по три е и четвъртодивизионният "Верея" (Стара Загора). Но пък "Ботев" е единственият професионален клуб у нас с подобна мярка, наложена от ФИФА. С по едно наказание са третодивизионният "Крумовград" и разформированият по-рано тази година "Ловеч".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ботев Враца, ФИФА

Още новини по темата

"Левски" не успя да победи и 10-ия в класирането
13 Септ. 2026

ФИФА наложи нова санкция на "Ботев" (Вр)
11 Септ. 2026

Бивш играч на "Локо" (Пд) и "Ботев" (Вр) почина след мач
06 Септ. 2026

ФИФА обвини УЕФА в подривна дейност
04 Септ. 2026

ФИФА спря трансферите на клуб от Първа лига
25 Авг. 2026

Още един вицепрезидент на ФИФА се обърна срещу Инфантино
20 Авг. 2026

ФИФА уволни критик на Инфантино
18 Авг. 2026

Тръмп: Отстраняване на Инфантино ще е ужасна грешка
11 Авг. 2026

Три континента призоваха за независима проверка на Инфантино
10 Авг. 2026

ФИФА брани своя бос със среднощна декларация
09 Авг. 2026

Синдикатът на футболистите също се опълчи на шефа на ФИФА
07 Авг. 2026

Джани Инфантино се извини и премина в атака
06 Авг. 2026

Най-близките на Инфантино се отрекоха от него
05 Авг. 2026

Федерации от УЕФА оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а БФС мълчи
04 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ