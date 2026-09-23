"Ботев" (Вр) получи трето наказание от ФИФА за един месец

"Ботев" (Вр) получи нова забрана от ФИФА за осъществяване на трансфери. Такива санкции се налагат заради дължими суми към бивши футболисти на даден клуб, които са подали жалби и те са били удовлетворени от световната футболна асоциация.

Най-новото подобно наказание за "Ботев" е от вчера - 22 септември. То е трето за клуба в рамките на един месец. Предишните са от 24 август и 3 септември. Всички те са за следващите три трансферни прозореца, т.е. до зимния на сезон 2027/28 включително. Вариантът, до който прибягват клубовете, за да могат да картотекират нови попълнения, е да изплатят дължимите суми. В такъв случай санкциите се отменят. До момента от "Ботев" обаче не са сторили това по нито едно от наказанията.

В момента врачани оглавяват списъка с клубове в България по брой подобни наказания. С по три е и четвъртодивизионният "Верея" (Стара Загора). Но пък "Ботев" е единственият професионален клуб у нас с подобна мярка, наложена от ФИФА. С по едно наказание са третодивизионният "Крумовград" и разформированият по-рано тази година "Ловеч".