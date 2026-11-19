ЕПА/БГНЕС Предстоящият напролет вот за президент на ФИФА ще бъде първият след 2016 г., на който Инфантино ще има съперници. През 2019 и 2023 г. той беше преизбран без конкуренция.

Само трима ще бъдат кандидатите за президент на ФИФА на конгреса през 2027 г., като един от тях е настоящият шеф Джани Инфантино. От централата в Цюрих обявиха днес официално имената на внеслите своите документи за участие в изборите на 18 март в Рабат.

Двамата конкуренти на 56-годишния швейцарец, който управлява световния футбол от 2016 г. насам, ще бъдат французинът Филип Диало и японецът Козо Ташима. Изненадващо в списъка липсва швейцарецът Рамон Вега, който първи заяви публично намерението си да се изправи срещу Инфантино - бившият футболист на "Тотнъм" и "Селтик" очевидно не е подал кандидатурата си.

Внесените в срок документи трябва да бъдат разгледани от Избирателната комисия на ФИФА, която ще вземе решение за допускането им до гласуване. Федерациите членки ще бъдат уведомени за окончателния списък най-късно до 18 февруари 2027 г. Изборите ще се проведат по време на 77-ия конгрес на организацията в столицата на Мароко.

УЕФА срещу ФИФА

Настоящият президент Инфантино се бори за четвърти мандат. Към момента той разчита на подкрепа от федерации в Африка, Азия, Южна Америка и Океания, но този път среща сериозна опозиция от Европа.

УЕФА подкрепя кандидатурата на 63-годишния Диало, който е президент на френската федерация (FFF) от 2023 г. Французинът влиза в надпреварата на фона на напрежението между европейските федерации и настоящото ръководство на ФИФА.

Основната причина за недоволството остава предложението на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство и други големи турнири на частни инвеститори. Идеята предизвика сериозни критики по цял свят и впоследствие беше оттеглена.

Претендент от Япония

Третият кандидат е 68-годишният Козо Ташима, бивш президент и настоящ почетен президент на японската футболна асоциация (JFA). Той има опит и като бивш член на Съвета на ФИФА.

Ветеранът от Япония заяви намерението си да работи за "по-прозрачно управление, по-високи етични стандарти и възстановяване на доверието във футболната организация".

Предстоящият напролет вот ще бъде първият след 2016 г., на който Инфантино ще има съперници. Преди 10 години той беше избран със 115 гласа срещу 88 гласа за бахрейнския шейх Салман бин Ибрахим ал Халифа (настоящ старши вицепрезидент на ФИФА) и 4 гласа за йорданския принц Али бин ал Хюсеин. През 2019 и 2023 г. швейцарецът беше преизбран без конкуренция.