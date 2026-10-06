Джани Инфантино е заплашен от разследвания за нарушения

ЕПА/БГНЕС архив Междувременно Джани Инфантино награди заедно с индонезийския президент Прабово Субианто, тима на Индонезия, който победи в Джакарта Тайланд с 4:2 след дузпи във финала за Купата на АСЕАН (Асоциация на държавите от Югоизточна Азия).

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изправен пред вероятността да бъде разследван за няколко потенциални нарушения.

"Ню Йорк Таймс" и "Монд" съобщиха, че адвокати на ФИФА са установили още през март, че вратарят на ДР Конго Лионел Мпаси няма право да играе на Мондиал 2026. Те са дали съвет за налагане на различни санкции, включително дисквалификация на отбора на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка и и забрана за участие на Мпаси.

Не са били предприети действия и Мпаси бе в състава на ДР Конго на световното първенство.

Швейцарецът е също така обвинен в потенциална злоупотреба с власт и конфликт на интереси от Норвежката футболна федерация (NFF), която подаде официални жалби до две комисии на ФИФА.

Те са относно три въпроса: отменения впоследствие план на Инфантино да отвори световните първенства за частни инвеститори; отмяната на наказанието за червен картон на американската звезда Фоларин Балогун на Мондиал 2026 след намесата на Доналд Тръмп; и присъждането от ФИФА на т.нар. за мир на президента на САЩ.

Първото заявление "настоява Етичната комисия да разгледа поведението на президента на ФИФА Джани Инфантино и всички други лица, идентифицирани чрез разследването, за потенциални нарушения на Етичния кодекс на ФИФА". Второто е до Комитета по управление, одит и съответствие (GACC) на ФИФА и "пита дали управлението, финансовият надзор, вътрешният контрол и процесите на вземане на решения на ФИФА са работили по предназначение".

Шефката на NFF Лис Клавенес, която отдавна критикува Инфантино, заяви пред в. "Таймс":

"Не искаме от ФИФА да стигне до конкретно заключение; искаме от ФИФА да установи фактите и да прецени дали управлението, надзорът, контролните механизми и процесите на вземане на решения на организацията са функционирали правилно по въпроси от първостепенно значение за международния футбол. Резултатът трябва да зависи от решенията на независимите органи на ФИФА. Наша отговорност е да гарантираме, че тези въпроси са щателно разгледани. Вярваме, че ФИФА има задължението да предостави на съответните организации членки на ФИФА необходимата документация и комуникации относно всичките три случая".