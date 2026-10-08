Появи се първи конкурент за поста на Инфантино във ФИФА

Вече има първи конкурент на президента на ФИФА Джани Инфантино за изборите за този пост на конгреса през март 2027 г. в Мароко. Интересното е, че това е швейцарец, също като настоящия шеф на световния футбол. Става въпрос за бившия защитник на "Тотнъм", "Селтик", "Уотфорд" и "Каляри" Рамон Вега. 55-годишният бивш футболист е бил и национал на Швейцария с 23 мача и 1 гол в периода между 1993 и 2001 г. След края на кариерата си става финансист.

Вега вече публично обяви намеренията си. "Кандидатирам се, за да обединя световното футболно семейство, да осъществя истински и трайни реформи, да модернизирам ФИФА за 21-ви век, да възстановя стабилността и авторитета, както и да върна доверието, от което играта ни спешно се нуждае. Футболът не принадлежи на президенти, конфедерации или администратори. Футболът е по-велик от всяка длъжност, всяка личност или всяка институция. Това е играта на хората и тя принадлежи на всички: състезатели, треньори, съдии, привърженици, доброволци, клубове, лиги, асоциации и общности, които вдъхват живот на футбола. Настоящото ръководство деморализира играта. Слабото управление накърни авторитета на ФИФА и подкопа доверието в световното футболно семейство. Трябва да спрем ескалацията на този конфликт", заяви Вега.

Той вече неколкократно е обмислял да издигне кандидатурата си, но сега вече е решил да осъществи идеята си. Повод са станали действията на Инфантино в последните месеци, които предизвиката възмущение в световен мащаб. Най-силното недоволство е заради плановете му да привлече частни инвеститори в ново търговско дружество на ФИФА, което да притежаващо права, свързани с турнири като Световното първенство. По-късно Инфантино се отказа от идеята си след масовия отпор. Настоящият шеф на ФИФА често е обвиняван и в клиентиелизъм спрямо президента на САЩ Доналд Тръмп. Като най-ярко доказателство се посочва намесата на Тръмп при отменянето на наказанието на американския национал Фоларин Балогун, който трябваше да пропусне 1/8-финала на Мондиал 2026 срещу Белгия, въпреки че имаше червен картон.

В резултат на серията от спорни решения, редица континентални асоциации като УЕФА (на Европа), КОНКАКАФ (Северна, Централна Америка и Карибите) и АФК (на Азия) публично обявиха, че оттеглят подкрепата си за Инфантино. Всъщност зад него в момента категорично са само КАФ (на Африка) и УАФА (на арабските футболни асоциации).

Отделно редица национални федерации, сред които и швейцарската, също официално съобщиха, че настояват за смяната на президента на ФИФА. Норвежката футболна федерация (NFF) дори подаде официални жалби срещу Джани Инфантино до две комисии на ФИФА по обвинения за потенциална злоупотреба с власт и конфликт на интереси.

Очаква се в следващите месеци да бъдат обявени и други кандидатури, освен тази на Рамон Вега. УЕФА в момента обмисля издигането на общ кандидат, зад който да застанат отделните федерации на европейската футболна асоциация.