Националите излизат с черни ленти в мача срещу Исландия

Националният отбор по футбол ще играе с траурни ленти на екипите мача си от група 4 в Лига на нациите. Това обяви временният селекционер на тима Атанас Рибарски, който изказа съболезнования към близките на загиналите в мелето на магистрала "Тракия" преди два дни.

Рибарски разказа, че сред извиканите на подготовка за мачовете с Исландия и Естония футболисти няма контузени и ще може да избере оптимален състав за двубоя на ст. "Христо Ботев" в Пловдив утре.

"В тези два дни обърнахме внимание на играта с топка и на играта срещу топка. Създаваме ситуации, но и допускаме такива. Обърнахме внимание на това на играчите, защото излизаме срещу отбор, който може да вкарва голове. Ще акцентираме със сигурност и на компактност и да бъдем осторожни, когато за загубим топката. Единият ден акцентирахме върху атаката, другият - върху защитата. Имахме досега два различни мача", каза Рибарски.

Той подчерта, че обстановката в отбора е добра и всеки от избраниците му си знае отговорностите. С оглед предстоящите европейски квалификации, които се догодина той заяви, че на практика играчите, на които може да са разчита са около 40 и добави, че се надява скоро да се избистри едно основно ядро.