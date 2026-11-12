Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Националите излизат с черни ленти в мача срещу Исландия

Това е отбор, който може да вкарва голове, предупреди селекционерът Рибарски

Днес, 18:50
И Атанас Рибарски, и националът Илия Груев (вдясно) изразиха съпричастност и изказаха съболезнования към близките на загиналите в тежката катастрофа на магистрала "Тракия"
СПОРТАЛ
И Атанас Рибарски, и националът Илия Груев (вдясно) изразиха съпричастност и изказаха съболезнования към близките на загиналите в тежката катастрофа на магистрала "Тракия"

Националният отбор по футбол ще играе с траурни ленти на екипите мача си от група 4 в Лига на нациите. Това обяви временният селекционер на тима Атанас Рибарски, който изказа съболезнования към близките на загиналите в мелето на магистрала "Тракия" преди два дни. 

Рибарски разказа, че сред извиканите на подготовка за мачовете с Исландия и Естония футболисти няма контузени и ще може да избере оптимален състав за двубоя на ст. "Христо Ботев" в Пловдив утре.  

"В тези два дни обърнахме внимание на играта с топка и на играта срещу топка. Създаваме ситуации, но и допускаме такива. Обърнахме внимание на това на играчите, защото излизаме срещу отбор, който може да вкарва голове. Ще акцентираме със сигурност и на компактност и да бъдем осторожни, когато за загубим топката. Единият ден акцентирахме върху атаката, другият - върху защитата. Имахме досега два различни мача", каза Рибарски.

Той подчерта, че обстановката в отбора е добра и всеки от избраниците му си знае отговорностите. С оглед предстоящите европейски квалификации, които се догодина той заяви, че на практика играчите, на които може да са разчита са около 40 и добави, че се надява скоро да се избистри едно основно ядро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Крило на "Арда" беше повикан по спешност в националния отбор
09 Ноем. 2026
Националите ще завършат Лигата на нациите с трима пълни дебютанти
03 Ноем. 2026
Следващият национален селекционер ще е чужденец
12 Окт. 2026
Есенният срам смъкна България с 5 места в света
07 Окт. 2026
Националите изненадаха всички с победа в Люксембург
07 Окт. 2026
Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре
05 Окт. 2026
БФС ще търси нискобюджетен нов селекционер
04 Окт. 2026
Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия
03 Окт. 2026
Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта
02 Окт. 2026
Нападател бе върнат в националния тим след 4 години пауза
01 Окт. 2026
Треньор с 20 мача в Първа лига ще води временно националите
30 Септ. 2026
Националният селекционер напусна след кръглата нула срещу Естония
29 Септ. 2026
Националният селекционер бил жертва на постоянен негативизъм
28 Септ. 2026
И Люксембург вече не е по силите на националите ни - 1:2
26 Септ. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави