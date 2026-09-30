Треньор с 20 мача в Първа лига ще води временно националите

Селекционерът на юношеския национален отбор (до 19 г.) Атанас Рибарски ще води мъжкия държавен тим на България в предстоящите два мача от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите.

Той бе назначен спешно за и.д. селекционер на представителния ни отбор, след като снощи Александър Димитров обяви напускането си след нулевото равенство с Естония. Тази сутрин оставката му е била приета. Рибарски дори проведе днес възстановителната тренировка на А тима.

41-годишният специалист имаше съвсем кратко време да превключи, след като вчера се върна с юношеския тим от Сърбия, където завърши на трето място сред четирите отбора на турнира "Стеван Вилотич - Челе" след равенства по 1:1 срещу домакините и Унгария, както и загуба с 0:1 от Румъния.

Сега именно Рибарски ще бъде начело на България в гостуванията срещу Исландия на 3 октомври от 19:00 ч. наше време и Люксембург на 6 октомври от 21:45 ч. Изборът на ръководството на БФС е логичен, като е паднал върху човек от системата на федерацията. Над него в йерархията на националните селекционери след напускането на Александър Димитров бе само наставникът на младежите (до 21 г.) Тодор Янчев. Той обаче е ангажиран с важни мачове от квалификациите за Евро 2027.

Атанас Рибарски е начело на юношите (до 19 г.) от 1 октомври 2025 г. Преди това е бил главен треньор само на два отбора от Първа лига - "ЦСКА 1948" за 5 мача между юни и август 2023 г. и на "Крумовград" за 15 мача от юни 2024 до март 2025 г.