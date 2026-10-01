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Нападател бе върнат в националния тим след 4 години пауза

Атанас Илиев по спешност бе повикан за гостуванията срещу Исландия и Люксембург

Днес, 16:28
Атанас Илиев (вляво) има 3 гола и 2 асистенции за "ЦСКА 1948" от началото на сезона, а сега получи отново повиквателна за националния отбор.
БГНЕС
Атанас Илиев (вляво) има 3 гола и 2 асистенции за "ЦСКА 1948" от началото на сезона, а сега получи отново повиквателна за националния отбор.

Временният селекционер на националния отбор Атанас Рибарски взе първото си самостоятелно решение на поста и повика на лагера нападателя на "ЦСКА 1948" Атанас Илиев. Той ще е в състава за предстоящите гостувания срещу Исландия в събота и Люксембург на 6 октомври от група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите.

31-годишният футболист ще замени контузения защитник на ЦСКА Теодор Иванов, който отпадна от групата. За Илиев това е завръщане в националния тим след повече от 4 години. За последно той игра на 12 юни 2022 г. при нулевото равенство с Грузия в Тбилиси. Иначе има 16 мача и 3 гола с екипа на България. Този сезон Атанас Илиев стартира силно за "ЦСКА 1948" и има 3 гола и 2 асистенции в 9 мача от първенството.

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Ключови думи:

мъжки национален отбор, Атанас Илиев, Атанас Рибарски

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