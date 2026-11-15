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Рибарски ще заложи на по-здрава защита в последния си мач

Селекционерът на естонците очаква мотивиран български отбор утре

15 Ноем. 2026
Атанас Рибарски призна, че основната му задача за утрешното гостуване срещу Естония е да възстанови психически отбора и да заздрави защитата.
СПОРТАЛ
Атанас Рибарски призна, че основната му задача за утрешното гостуване срещу Естония е да възстанови психически отбора и да заздрави защитата.

Националите са наблегнали на играта в защита в тренировките преди утрешното гостуване срещу Естония в група 4 на Лига С в турнира Лига на нациите. Целта е да не се допускат грубите грешки от тежката загуба с 0:5 от Исландия в петък.

Атанас Рибарски, за когото мачът в Талин ще е последен като и.д. селекционер на отбора, коментира днес, че работата в защита е едната му основна задача между двете срещи. Другата е да възстанови психологически футболистите след разгрома от исландците.

"Със сигурност нашият национален отбор не се намира в състоянието, в което трябва да бъде. Трябва да подобрим играта си в защита, за да постигнем целите си. Ние подкрепяме футболистите в този момент, разбира се. Но е нужна взаимопомощ. След мача ги видях доста разстроени и разочаровани, трябва да забравят максимално бързо този резултат. След мача с Исландия се налага да се промени много. Трябва да видим кой футболист ще даде максимален резултат. Трябва да минимализираме ситуациите пред нашата врата и да подобрим своята атака", коментира Рибарски.

Той сподели и впечатленията си от състава на Естония: "Очаквам опонент, който умее да се защитава добре, да получава малко голове, но и умее да създава голови положения, да насища противниковото наказателно поле. Допуснали са само един гол."

Селекционерът на домакините Юрген Хен пък предупреди, че тимът на България изобщо не бива да се подценява. "България идва с нов треньор и различен начин на подготовка. Вероятно новият треньор се е подготвял за нас по друг начин. Очакваме труден мач и мотивиран съперник. В детайлите българите вероятно ще предложат различна опозиция. Подготвили сме се за такъв ход на двубоя. От моя опит знам, че понякога е по-лесно да се играе след труден резултат, тогава имаш по-истинска и по-силна реакция. Но ние трябва да бъдем готови за каквато и да е реакция. Няма да се пестим по никакъв начин от гледна точка на духа и мотивация, ще си следваме нашите стандарти", каза Хен.

Двубоят между Естония и България, който е последен и за двата отбора в групата, е утре от 19:00 ч. и ще се предава пряко по Max One. Главен рефер ще е сърбинът Ненад Минакович.

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