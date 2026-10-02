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Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа

Футболист на ЦСКА се разписа при победа на Беларус

03 Окт. 2026
Джуд Белингам (вдясно) току що е отбелязал гол във вратата на Хърватия и го отпразнува заедно с капитана си Хари Кейн при разгромната победа на Англия в Риека.
ЕПА/БГНЕС
Джуд Белингам (вдясно) току що е отбелязал гол във вратата на Хърватия и го отпразнува заедно с капитана си Хари Кейн при разгромната победа на Англия в Риека.

Отборът на Англия постигна победа, която ще се помни дълго. Тимът, воден от Томас Тухел, разгроми със 7:0 като гост световния вицешампион от 2018 г. и бронзов медалист от 2022 г. Хърватия в среща от група 3 на Лига А в турнира Лига на нациите. Това бе най-големият успех на англичаните срещу този съперник. Предишният бе с 5:1 през 2009 г. в квалификация за Мондиал 2010. Също така хърватите записаха най-тежката си загуба не само на свой терен, а и изобщо.

По два гола вкараха капитанът Хари Кейн и Букайо Сака, а по един - Джуд Белингам, Антъни Гордън и Морган Роджърс. Загубата бе и тежък удар по завърналия се като селекционер на националния отбор на Хърватия Славен Билич.

Резонно тази крупна победа привлече вниманието на всички медии, въпреки наличието на други мачове тази вечер в Европа. Но не помогна на англичаните да излязат начело в групата. На първо място е световният шампион Испания, който събра пълен актив от 9 точки след третия си мач, след като би с 3:1 Чехия в Овиедо. Ламин Ямал (6), Родри (35) и Мигел Мерино (89) вкараха за успеха, а левият бек на чехите Иржи Слама намали в 69-ата минута за 1:2.

Испания - Чехия 3:1 /репортаж/
Испания победи Чехия с 3:1 във футболен двубой. Ламин Ямал откри резултата в шестата минута, а Родри удвои преднината за 2:0. Чехия върна едно попадение чрез Иржи Слама в 69-ата минута. Микел Мерино отбеляза третия гол за Испания, оформяйки крайния резулт
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В мач от група 1 на Лига С пък футболистът на софийския ЦСКА Макс Ебонг вкара един от головете за Беларус при победата с 4:0 над Сан Марино. Двубоят се игра в Будапеща заради санкциите срещу Беларус заради помощта към Русия във войната с Украйна. Ебонг игра до 69-ата минута, а другият играч на ЦСКА в беларуския тим - вратарят Фьодор Лапоухов, остана резерва.

Беларус - Сан Марино 4:0 /репортаж/
Сан Марино, една от най-малките държави в света, разполага с национален футболен отбор, съставен предимно от аматьори. По време на футболна среща срещу Беларус, отбраната на Сан Марино често допускаше опасни удари към вратата, защитавана от Едуардо Коломб
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ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 3: Хърватия - Англия 0:7 (Кейн 8, 53, Белингам 21, Гордън 39, Сака 45, 68, Роджърс 87), Испания - Чехия 3:1 (Ямал 6, Родри 35, Мерино 89; Слама 69). Води Испания с 9 т., пред Англия (6), Хърватия (3) и Чехия (0).

ЛИГА В

Група 1: Северна Македония - Шотландия 0:2 (Боуи 7, Макгин 70-д), Швейцария - Словения 2:1 (Янжа 10-авт, Ндойе 38; Випотник 2). Води Швейцария с 9 т., пред Словения (4), Шотландия (4) и Северна Македония (0).

ЛИГА С

Група 1: Финландия - Албания 2:1 (Валта 26, 71; Манай 4), Беларус - Сан Марино 4:0 (Концевой 46, 88, Шуманский 65, Ебонг 68). Води Финландия със 7 т., Албания (6), Беларус (4) и Сан Марино (0).

Група 4: Исландия - България 3:0 (Оскарсон 37, 60, Елертсон 90), Естония - Люксембург 1:0 (Пеетсон 5). Води Исландия със 7 т., пред Естония (5), Люксембург (3) и България (1).

Ламин Ямал е разперил ръце след попадението си във вратата на Чехия.
ЕПА/БГНЕС Ламин Ямал е разперил ръце след попадението си във вратата на Чехия.
Финландските национали поздравяват феновете след победата с 2:1 над Албания в Хелзинки.
ЕПА/БГНЕС Финландските национали поздравяват феновете след победата с 2:1 над Албания в Хелзинки.
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Лига на нациите

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