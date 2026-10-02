Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа

ЕПА/БГНЕС Джуд Белингам (вдясно) току що е отбелязал гол във вратата на Хърватия и го отпразнува заедно с капитана си Хари Кейн при разгромната победа на Англия в Риека.

Отборът на Англия постигна победа, която ще се помни дълго. Тимът, воден от Томас Тухел, разгроми със 7:0 като гост световния вицешампион от 2018 г. и бронзов медалист от 2022 г. Хърватия в среща от група 3 на Лига А в турнира Лига на нациите. Това бе най-големият успех на англичаните срещу този съперник. Предишният бе с 5:1 през 2009 г. в квалификация за Мондиал 2010. Също така хърватите записаха най-тежката си загуба не само на свой терен, а и изобщо.

По два гола вкараха капитанът Хари Кейн и Букайо Сака, а по един - Джуд Белингам, Антъни Гордън и Морган Роджърс. Загубата бе и тежък удар по завърналия се като селекционер на националния отбор на Хърватия Славен Билич.

3 - Harry Kane is the first player to score 10+ goals in three different calendar years for England:



1⃣0⃣in 2026

1⃣6⃣in 2021

1⃣2⃣ in 2019



Unstoppable. pic.twitter.com/6kdQboGbsQ — OptaJoe (@OptaJoe) 3 октомври 2026 г.

Резонно тази крупна победа привлече вниманието на всички медии, въпреки наличието на други мачове тази вечер в Европа. Но не помогна на англичаните да излязат начело в групата. На първо място е световният шампион Испания, който събра пълен актив от 9 точки след третия си мач, след като би с 3:1 Чехия в Овиедо. Ламин Ямал (6), Родри (35) и Мигел Мерино (89) вкараха за успеха, а левият бек на чехите Иржи Слама намали в 69-ата минута за 1:2.

Испания - Чехия 3:1 /репортаж/ Испания победи Чехия с 3:1 във футболен двубой. Ламин Ямал откри резултата в шестата минута, а Родри удвои преднината за 2:0. Чехия върна едно попадение чрез Иржи Слама в 69-ата минута. Микел Мерино отбеляза третия гол за Испания, оформяйки крайния резулт Испания - Чехия 3:1 /репортаж/ Испания победи Чехия с 3:1 във футболен двубой. Ламин Ямал откри резултата в шестата минута, а Родри удвои преднината за 2:0. Чехия върна едно попадение чрез Иржи Слама в 69-ата минута. Микел Мерино отбеляза третия гол за Испания, оформяйки крайния резулт

В мач от група 1 на Лига С пък футболистът на софийския ЦСКА Макс Ебонг вкара един от головете за Беларус при победата с 4:0 над Сан Марино. Двубоят се игра в Будапеща заради санкциите срещу Беларус заради помощта към Русия във войната с Украйна. Ебонг игра до 69-ата минута, а другият играч на ЦСКА в беларуския тим - вратарят Фьодор Лапоухов, остана резерва.

Беларус - Сан Марино 4:0 /репортаж/ Сан Марино, една от най-малките държави в света, разполага с национален футболен отбор, съставен предимно от аматьори. По време на футболна среща срещу Беларус, отбраната на Сан Марино често допускаше опасни удари към вратата, защитавана от Едуардо Коломб Беларус - Сан Марино 4:0 /репортаж/ Сан Марино, една от най-малките държави в света, разполага с национален футболен отбор, съставен предимно от аматьори. По време на футболна среща срещу Беларус, отбраната на Сан Марино често допускаше опасни удари към вратата, защитавана от Едуардо Коломб

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 3: Хърватия - Англия 0:7 (Кейн 8, 53, Белингам 21, Гордън 39, Сака 45, 68, Роджърс 87), Испания - Чехия 3:1 (Ямал 6, Родри 35, Мерино 89; Слама 69). Води Испания с 9 т., пред Англия (6), Хърватия (3) и Чехия (0).

ЛИГА В

Група 1: Северна Македония - Шотландия 0:2 (Боуи 7, Макгин 70-д), Швейцария - Словения 2:1 (Янжа 10-авт, Ндойе 38; Випотник 2). Води Швейцария с 9 т., пред Словения (4), Шотландия (4) и Северна Македония (0).

ЛИГА С

Група 1: Финландия - Албания 2:1 (Валта 26, 71; Манай 4), Беларус - Сан Марино 4:0 (Концевой 46, 88, Шуманский 65, Ебонг 68). Води Финландия със 7 т., Албания (6), Беларус (4) и Сан Марино (0).

Група 4: Исландия - България 3:0 (Оскарсон 37, 60, Елертсон 90), Естония - Люксембург 1:0 (Пеетсон 5). Води Исландия със 7 т., пред Естония (5), Люксембург (3) и България (1).