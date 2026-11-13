Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Златната топка" Кейн донесе победа на Англия в рекорден за него мач

Италия нанесе първа загуба на Зинедин Зидан като селекционер на Франция

Днес, 08:48
Хари Кейн получава фланелка с №126 в чест на рекорда си за най-много мачове за Англия, която му е връчена от принц Уилям и досегашния рекордьор Питър Шилтън преди домакинството срещу Хърватия на "Уембли".
ЕПА/БГНЕС
Хари Кейн получава фланелка с №126 в чест на рекорда си за най-много мачове за Англия, която му е връчена от принц Уилям и досегашния рекордьор Питър Шилтън преди домакинството срещу Хърватия на "Уембли".

Настоящият носител на "Златната топка" Хари Кейн ще запомни завинаги победата на Англия с 2:1 над Хърватия на ст "Уембли" в двубой от група 3 на Лига А в турнира Лигата на нациите. Това бе мач №126 за 33-годишния нападател, с което той подобри рекорда на легендарния вратар Питър Шилтън за най-много срещи за националния тим на Англия.

Кейн отбеляза подобаващо рекорда, разбира се. Той вкара в 64-ата минута от дузпа, с което донесе и победата за тима си. Това бе неговият гол №92 за Англия, с което подобри собственото си постижение. Преди това Морган Роджърс бе открил за англичаните в 24-ата минута, а Петър Сучич вкара за 1:1 в 59-ата.

Другото забележително за вечерта бе първата загуба на Зинедин Зидан като селекционер на Франция. Тя бе с 1:3 при гостуването срещу Италия в Милано. "Петлите", които бяха без капитана си Килиан Мбапе, откриха в 10-ата минута чрез Майкъл Олисе. Италианците, които навлизат в познатата си форма след завръщането на Роберто Манчини като селекционер, направиха пълен обрат. В 26-ата минута Пио Еспозито изравни. В 60-ата брат му - Себастиано Еспозито изпусна дузпа, но след 3 минути Давиде Фратези вкара за 2:1. А в 75-ата минута румънският рефер Ищван Ковач даде втора дузпа за "Скуадра адзура", която Пио Еспозито вкара и оформи победата на Италия.

След края Зидан заяви: "Започнахме добре през първото полувреме. Бяхме добри в притежанието на топката и при изграждането на атаките. Имахме трудности през втората част. Бяхме добре с топката, но не толкова добре в защита, загубихме много единоборства. Особено след втория допуснат гол загубихме посока. Излязохме от нашия кадър, но и това е част от процеса на учене. Не бива да променяме каквото и да било заради една загуба."

Четирима футболисти от Първа лига играха за отборите си снощи. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и клубният му съотборник Макс Ебонг бяха титуляри за Беларус при успеха с 2:0 навън над Сан Марино в група 1 на Лига С. Ебонг беше сменен в 86-ата минута.

Друг играч на ЦСКА - Йоанис Питас, бе на терена цял мач за Кипър, който завърши 1:1 при гостуването си срещу Армения в група 2 на Лига С. В същата група защитникът на "ЦСКА 1948" Огниен Гашевич игра до почивката за домакинската победа на Черна гора с 2:1 над Латвия, след която черногорците оглавиха групата с 13 точки.

 

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Италия - Франция 3:1 (П. Еспозито 26, 75-д, Фратези 63; Олисе 10), Турция - Белгия 1:2 (Гюлер 20; Де Бройне 27, Де Кетелаере 30). Води Италия с 10 т., пред Франция (10), Белгия (9) и Турция (0).

Група 3: Чехия - Испания 0:2 (Баена 39-д, Пубил 90+6), Англия - Хърватия 2:1 (Роджърс 24, Кейн 64-д; Сучич 59). Води Испания с 15 т., пред Англия (12), Хърватия (3) и Чехия (0).

ЛИГА С

Група 1: Албания - Финландия 2:0 (Мучи 35, Манай 50), Сан Марино - Беларус 0:2 (Гоманов 13, Концевой 17). Води Албания с 12 т., пред Беларус (10), Финландия (7) и Сан Марино (0).

Група 2: Армения - Кипър 1:1 (Гарибян 58; Пикис 9), Черна гора - Латвия 2:1 (Кръстович 70, Вукович 90; Мелникс 72). Води Черна гора с 13 т., пред Кипър (8), Армения (5) и Латвия (1).

Италианският нападател Пио Еспозито (вдясно) бележи от дузпа за 3:1 срещу Франция в Милано.
ЕПА/БГНЕС Италианският нападател Пио Еспозито (вдясно) бележи от дузпа за 3:1 срещу Франция в Милано.
Защитникът на Испания Марк Пубил (№2) се радва на гола си срещу Чехия.
ЕПА/БГНЕС Защитникът на Испания Марк Пубил (№2) се радва на гола си срещу Чехия.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

"Златната топка" не влезе в идеалния отбор на света
10 Ноем. 2026
Крило на "Арда" беше повикан по спешност в националния отбор
09 Ноем. 2026
"Байерн" даде на Хари Кейн най-голямата заплата в Европа
05 Ноем. 2026
Кейн е взел "Златната топка" с нищожен аванс пред Мбапе
31 Окт. 2026
Англичанин спечели "Златната топка" за първи път от четвърт век
27 Окт. 2026
Националите изненадаха всички с победа в Люксембург
07 Окт. 2026
Ефектът "Зидан" разтърси Белгия в края
06 Окт. 2026
Треньорът на националите все още вярва, че можем да победим утре
05 Окт. 2026
Гърция отново препъна Бундестима
05 Окт. 2026
Разгромът на Англия над Хърватия засенчи всички мачове в Европа
03 Окт. 2026
Сривът на националите продължи с историческа загуба в Исландия
03 Окт. 2026
Румънците се сринаха жестоко с Георге Хаджи като селекционер
03 Окт. 2026
Липсата на време е големият минус за и.д. селекционер преди дебюта
02 Окт. 2026
Гърците вече са сензацията в Лигата на нациите
02 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави