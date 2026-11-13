"Златната топка" Кейн донесе победа на Англия в рекорден за него мач

ЕПА/БГНЕС Хари Кейн получава фланелка с №126 в чест на рекорда си за най-много мачове за Англия, която му е връчена от принц Уилям и досегашния рекордьор Питър Шилтън преди домакинството срещу Хърватия на "Уембли".

Настоящият носител на "Златната топка" Хари Кейн ще запомни завинаги победата на Англия с 2:1 над Хърватия на ст "Уембли" в двубой от група 3 на Лига А в турнира Лигата на нациите. Това бе мач №126 за 33-годишния нападател, с което той подобри рекорда на легендарния вратар Питър Шилтън за най-много срещи за националния тим на Англия.

Кейн отбеляза подобаващо рекорда, разбира се. Той вкара в 64-ата минута от дузпа, с което донесе и победата за тима си. Това бе неговият гол №92 за Англия, с което подобри собственото си постижение. Преди това Морган Роджърс бе открил за англичаните в 24-ата минута, а Петър Сучич вкара за 1:1 в 59-ата.

Другото забележително за вечерта бе първата загуба на Зинедин Зидан като селекционер на Франция. Тя бе с 1:3 при гостуването срещу Италия в Милано. "Петлите", които бяха без капитана си Килиан Мбапе, откриха в 10-ата минута чрез Майкъл Олисе. Италианците, които навлизат в познатата си форма след завръщането на Роберто Манчини като селекционер, направиха пълен обрат. В 26-ата минута Пио Еспозито изравни. В 60-ата брат му - Себастиано Еспозито изпусна дузпа, но след 3 минути Давиде Фратези вкара за 2:1. А в 75-ата минута румънският рефер Ищван Ковач даде втора дузпа за "Скуадра адзура", която Пио Еспозито вкара и оформи победата на Италия.

След края Зидан заяви: "Започнахме добре през първото полувреме. Бяхме добри в притежанието на топката и при изграждането на атаките. Имахме трудности през втората част. Бяхме добре с топката, но не толкова добре в защита, загубихме много единоборства. Особено след втория допуснат гол загубихме посока. Излязохме от нашия кадър, но и това е част от процеса на учене. Не бива да променяме каквото и да било заради една загуба."

Четирима футболисти от Първа лига играха за отборите си снощи. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов и клубният му съотборник Макс Ебонг бяха титуляри за Беларус при успеха с 2:0 навън над Сан Марино в група 1 на Лига С. Ебонг беше сменен в 86-ата минута.

Друг играч на ЦСКА - Йоанис Питас, бе на терена цял мач за Кипър, който завърши 1:1 при гостуването си срещу Армения в група 2 на Лига С. В същата група защитникът на "ЦСКА 1948" Огниен Гашевич игра до почивката за домакинската победа на Черна гора с 2:1 над Латвия, след която черногорците оглавиха групата с 13 точки.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 1: Италия - Франция 3:1 (П. Еспозито 26, 75-д, Фратези 63; Олисе 10), Турция - Белгия 1:2 (Гюлер 20; Де Бройне 27, Де Кетелаере 30). Води Италия с 10 т., пред Франция (10), Белгия (9) и Турция (0).

Група 3: Чехия - Испания 0:2 (Баена 39-д, Пубил 90+6), Англия - Хърватия 2:1 (Роджърс 24, Кейн 64-д; Сучич 59). Води Испания с 15 т., пред Англия (12), Хърватия (3) и Чехия (0).

ЛИГА С

Група 1: Албания - Финландия 2:0 (Мучи 35, Манай 50), Сан Марино - Беларус 0:2 (Гоманов 13, Концевой 17). Води Албания с 12 т., пред Беларус (10), Финландия (7) и Сан Марино (0).

Група 2: Армения - Кипър 1:1 (Гарибян 58; Пикис 9), Черна гора - Латвия 2:1 (Кръстович 70, Вукович 90; Мелникс 72). Води Черна гора с 13 т., пред Кипър (8), Армения (5) и Латвия (1).