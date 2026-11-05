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"Байерн" даде на Хари Кейн най-голямата заплата в Европа

Носителят на "Златната топка" удължи договора си с "баварците" до 2029 г. срещу €480 000 седмично

Днес, 12:35
Хари Кейн позира с част от ръководството на "Байерн" след подписването на новия договор
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Хари Кейн позира с част от ръководството на "Байерн" след подписването на новия договор

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн сложи край на всички спекулации около бъдещето си, като подписа удължаване на своя договор с германския шампион „Байерн“ до 30 юни 2029 г. за рекордна сума.

По новия контракт нападателят ще получава 480 000 евро седмично, което го прави най-добре платения футболист в цяла Европа и най-скъпия в историята на мюнхенския клуб. Новината дойде само седмица, след като 33-годишният англичанин бе удостоен с най-престижната индивидуална награда - „Златната топка“, за най-добър футболист, играещ в европейски отбор.

След трансфера си от „Тотнъм“ срещу 86 млн. паунда през лятото на 2023 г., Кейн е отбелязал невероятните 156 гола в 161 официални мача. За този период той спечели две титли в Бундеслигата, Купата на Германия и два пъти Суперкупата на страната.

„Изключително горд съм да бъда част от този клуб. Цялото ми семейство е много щастливо тук, исках да остана, очаквам с нетърпение бъдещето и искам да спечеля още много титли с този страхотен клуб - заяви Кейн. - Чувствам огромна гордост, че съм част от ФК „Байерн“. Обичам този клуб, феновете, „Алианц Арена“. Имаме фантастичен отбор и фантастичен треньор - Венсан Компани. Ангажиментът да остана ми носи невероятна гордост.“

Тъй като до края на предишния договор на нападателя оставаха само шест месеца, имаше много спекулации, че той ще се завърне в английската Премиър лийг, за да преследва рекорда на Алън Шиърър по отбелязани голове. Испанските грандове "Реал" и "Барселона" също опипваха почвата за привличане на Кейн.

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