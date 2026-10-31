Кейн е взел "Златната топка" с нищожен аванс пред Мбапе

Хари Кейн е спечелил "Златната топка" с една от най-малките разлики в 70-годишната история на анкетата за най-престижната индивидуална награда във футбола. Официалните резултати от вота на френското списание "Франс Футбол" бяха публикувани късно в петък и показаха едва 28 т. разлика пред втория в класирането Килиан Мбапе - 1055 за англичанина срещу 1027 за французина.

В гласуването участват сто журналисти от цял свят - по един представител на страните от Топ 100 на ранглистата на ФИФА. Българският глас е даден от един от доайените на спортната журналистика у нас Румен Пайташев. Той е поставил на първо място в своята бюлетина Мбапе, а Кейн - чак на осма позиция.

🌕✨ The countries that voted Kylian Mbappé as #1 at Ballon d’Or.



Germany 🇩🇪

Bahrain 🇧🇭

Benin 🇧🇯

Bulgaria 🇧🇬

Cameroon 🇨🇲

Ivory Coast 🇨🇮

Egypt 🇪🇬

Ecuador 🇪🇨

Spain 🇪🇸

Finland 🇫🇮

France 🇫🇷

Ghana 🇬🇭

Guinea 🇬🇳

Iraq 🇮🇶

Italy 🇮🇹

Mali 🇲🇱

Palestine 🇵🇸

Paraguay 🇵🇾

Netherlands 🇳🇱

Qatar 🇶🇦… pic.twitter.com/p5Le8Nr5EZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 октомври 2026 г.

По регламент всеки участник трябваше да посочи десет имена измежду 30-те номинирани играчи, като първото място носи 15 т., второто - 12, третото - 10, а от четвърто до десето се начисляват съответно 8-7-5-4-3-2-1 т. Така максималният възможен резултат за даден футболист е 1500 точки.

🌕✨ The countries voting Harry Kane as #1 at Ballon d’Or.



South Africa 🇿🇦

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Angola 🇦🇴

Saudi Arabia 🇸🇦

Australia 🇦🇺

Austria 🇦🇹

Belgium 🇧🇪

Bolivia 🇧🇴

Bosnia and Herzegovina 🇧🇦

Canada 🇨🇦

Chile 🇨🇱

Colombia 🇨🇴

Costa Rica 🇨🇷

Denmark 🇩🇰

Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Ireland 🇮🇪

Haiti 🇭🇹

Hungary… pic.twitter.com/2bK24O3DTa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 октомври 2026 г.

Победителят Кейн е посочен като №1 от 40 държави, а за Мбапе са гласували 23 страни, включително България. Представителите на други 13 държави са дали своя вот за испанеца Ламин Ямал, който в крайна сметка зае трето място с общо 881 т.

🌕✨ The countries that voted Lamine Yamal as #1 at the Ballon d’Or.



🇦🇱 Albania

🇩🇿 Algeria

🇧🇫 Burkina Faso

🇵🇹 Portugal

🇨🇻 Cape Verde

🇭🇳 Honduras

🇹🇷 Turkey

🇯🇴 Jordan

🇲🇰 North Macedonia

🇲🇽 Mexico

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales

🇨🇭 Switzerland

🇹🇳 Tunisia pic.twitter.com/XZx1LxciMm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 октомври 2026 г.

Разликата от 28 т. е нищожна за съвременния формат на анкетата. Тя е по-малка дори от онези 41 т., с които испанецът Родри изпревари бразилеца Винисиус Жуниор за отличието през 2024 г. (1170:1129 т.)

Иначе абсолютният рекорд е от 1996 г., когато германецът Матиас Замер спечели "Златната топка" само с една точка преднина пред бразилеца Роналдо (144:143 т.). В по-нови времена - но също при друг регламент, през 2019 г. аржентинецът Лионел Меси заслужи трофея със 7 т. повече от нидерландеца Върджил ван Дайк (686:679 т.).

Ето и пълните резултати във вота за "Златната топка" през 2026 г.:

1. Хари Кейн (Англия, "Байерн") - 1055 т.

2. Килиан Мбапе (Франция, "Реал") - 1027 т.

3. Ламин Ямал (Испания, "Барселона") - 881 т.

4. Родри (Испания, "Манчестър Сити") - 726 т.

5. Лионел Меси (Аржентина, "Интер Маями") - 612 т.

6. Хвича Кварацхелия (Грузия, "Пари Сен Жермен") - 541 т.

7. Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен Жермен") - 418 т.

8. Ерлинг Холанд (Норвегия, "Манчестър Сити") - 378 т.

9. Майкъл Олисе (Франция, "Байерн") - 296 т.

10. Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен Жермен") - 201 т.

11. Джуд Белингам (Англия, "Реал") - 107 т.

12. Пау Кубарси (Испания, "Барселона") - 101 т.

13. Ашраф Хакими (Мароко, "Пари Сен Жермен") - 65 т.

14. Витиня (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 59 т.

15. Деклан Райс (Англия, "Арсенал") - 57 т.

16. Феран Торес (Испания, "Барселона") - 44 т.

17. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") - 26 т.

18. Марк Кукурея (Испания, "Челси") - 16 т.

19. Жоао Невеш (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 15 т.

20. Вилиан Пачо (Еквадор, "Пари Сен Жермен") - 12 т.

21. Габриел Магаляеаш (Бразилия, "Арсенал") - 11 т.

Лаутаро Мартинес (Аржентина, "Интер") - 11 т.

23. Нуно Мендеш (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 8 т.

Луис Диас (Колумбия, "Байерн") - 8 т.

25. Маркиньос (Бразилия, "Пари Сен Жермен") - 7 т.

26. Дайо Упамекано (Франция, "Байерн") - 5 т.

Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестър Юнайтед") - 5 т.

28. Хулиан Киньонес (Мексико, "Ал Кадсия") - 4 т.

29. Садио Мане (Сенегал, "Ал Насър") - 2 т.

Уилям Салиба (Франция, "Арсенал") - 2 т.