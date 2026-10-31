Кейн е взел "Златната топка" с нищожен аванс пред Мбапе

Хари Кейн е спечелил "Златната топка" с една от най-малките разлики в 70-годишната история на анкетата за най-престижната индивидуална награда във футбола. Официалните резултати от вота на френското списание "Франс Футбол" бяха публикувани късно в петък и показаха едва 28 т. разлика пред втория в класирането Килиан Мбапе - 1055 за англичанина срещу 1027 за французина.
В гласуването участват сто журналисти от цял свят - по един представител на страните от Топ 100 на ранглистата на ФИФА. Българският глас е даден от един от доайените на спортната журналистика у нас Румен Пайташев. Той е поставил на първо място в своята бюлетина Мбапе, а Кейн - чак на осма позиция.
🌕✨ The countries that voted Kylian Mbappé as #1 at Ballon d’Or.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 октомври 2026 г.
Germany 🇩🇪
Bahrain 🇧🇭
Benin 🇧🇯
Bulgaria 🇧🇬
Cameroon 🇨🇲
Ivory Coast 🇨🇮
Egypt 🇪🇬
Ecuador 🇪🇨
Spain 🇪🇸
Finland 🇫🇮
France 🇫🇷
Ghana 🇬🇭
Guinea 🇬🇳
Iraq 🇮🇶
Italy 🇮🇹
Mali 🇲🇱
Palestine 🇵🇸
Paraguay 🇵🇾
Netherlands 🇳🇱
Qatar 🇶🇦… pic.twitter.com/p5Le8Nr5EZ
По регламент всеки участник трябваше да посочи десет имена измежду 30-те номинирани играчи, като първото място носи 15 т., второто - 12, третото - 10, а от четвърто до десето се начисляват съответно 8-7-5-4-3-2-1 т. Така максималният възможен резултат за даден футболист е 1500 точки.
🌕✨ The countries voting Harry Kane as #1 at Ballon d’Or.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 октомври 2026 г.
South Africa 🇿🇦
England 🏴
Angola 🇦🇴
Saudi Arabia 🇸🇦
Australia 🇦🇺
Austria 🇦🇹
Belgium 🇧🇪
Bolivia 🇧🇴
Bosnia and Herzegovina 🇧🇦
Canada 🇨🇦
Chile 🇨🇱
Colombia 🇨🇴
Costa Rica 🇨🇷
Denmark 🇩🇰
Scotland 🏴
Ireland 🇮🇪
Haiti 🇭🇹
Hungary… pic.twitter.com/2bK24O3DTa
Победителят Кейн е посочен като №1 от 40 държави, а за Мбапе са гласували 23 страни, включително България. Представителите на други 13 държави са дали своя вот за испанеца Ламин Ямал, който в крайна сметка зае трето място с общо 881 т.
🌕✨ The countries that voted Lamine Yamal as #1 at the Ballon d’Or.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 31 октомври 2026 г.
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇧🇫 Burkina Faso
🇵🇹 Portugal
🇨🇻 Cape Verde
🇭🇳 Honduras
🇹🇷 Turkey
🇯🇴 Jordan
🇲🇰 North Macedonia
🇲🇽 Mexico
🏴 Wales
🇨🇭 Switzerland
🇹🇳 Tunisia pic.twitter.com/XZx1LxciMm
Разликата от 28 т. е нищожна за съвременния формат на анкетата. Тя е по-малка дори от онези 41 т., с които испанецът Родри изпревари бразилеца Винисиус Жуниор за отличието през 2024 г. (1170:1129 т.)
Иначе абсолютният рекорд е от 1996 г., когато германецът Матиас Замер спечели "Златната топка" само с една точка преднина пред бразилеца Роналдо (144:143 т.). В по-нови времена - но също при друг регламент, през 2019 г. аржентинецът Лионел Меси заслужи трофея със 7 т. повече от нидерландеца Върджил ван Дайк (686:679 т.).
Ето и пълните резултати във вота за "Златната топка" през 2026 г.:
1. Хари Кейн (Англия, "Байерн") - 1055 т.
2. Килиан Мбапе (Франция, "Реал") - 1027 т.
3. Ламин Ямал (Испания, "Барселона") - 881 т.
4. Родри (Испания, "Манчестър Сити") - 726 т.
5. Лионел Меси (Аржентина, "Интер Маями") - 612 т.
6. Хвича Кварацхелия (Грузия, "Пари Сен Жермен") - 541 т.
7. Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен Жермен") - 418 т.
8. Ерлинг Холанд (Норвегия, "Манчестър Сити") - 378 т.
9. Майкъл Олисе (Франция, "Байерн") - 296 т.
10. Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен Жермен") - 201 т.
11. Джуд Белингам (Англия, "Реал") - 107 т.
12. Пау Кубарси (Испания, "Барселона") - 101 т.
13. Ашраф Хакими (Мароко, "Пари Сен Жермен") - 65 т.
14. Витиня (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 59 т.
15. Деклан Райс (Англия, "Арсенал") - 57 т.
16. Феран Торес (Испания, "Барселона") - 44 т.
17. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") - 26 т.
18. Марк Кукурея (Испания, "Челси") - 16 т.
19. Жоао Невеш (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 15 т.
20. Вилиан Пачо (Еквадор, "Пари Сен Жермен") - 12 т.
21. Габриел Магаляеаш (Бразилия, "Арсенал") - 11 т.
Лаутаро Мартинес (Аржентина, "Интер") - 11 т.
23. Нуно Мендеш (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 8 т.
Луис Диас (Колумбия, "Байерн") - 8 т.
25. Маркиньос (Бразилия, "Пари Сен Жермен") - 7 т.
26. Дайо Упамекано (Франция, "Байерн") - 5 т.
Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестър Юнайтед") - 5 т.
28. Хулиан Киньонес (Мексико, "Ал Кадсия") - 4 т.
29. Садио Мане (Сенегал, "Ал Насър") - 2 т.
Уилям Салиба (Франция, "Арсенал") - 2 т.