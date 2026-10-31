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Кейн е взел "Златната топка" с нищожен аванс пред Мбапе

Българският глас е бил за французина, сочат резултатите от вота на "Франс Футбол"

Днес, 11:54
В понеделник Хари Кейн получи "Златната топка" на церемония в Лондон от Феномена Роналдо - футболиста, загубил гласуването с най-малката разлика в историята на анкетата.
ЕПА/БГНЕС
В понеделник Хари Кейн получи "Златната топка" на церемония в Лондон от Феномена Роналдо - футболиста, загубил гласуването с най-малката разлика в историята на анкетата.

Хари Кейн е спечелил "Златната топка" с една от най-малките разлики в 70-годишната история на анкетата за най-престижната индивидуална награда във футбола. Официалните резултати от вота на френското списание "Франс Футбол" бяха публикувани късно в петък и показаха едва 28 т. разлика пред втория в класирането Килиан Мбапе - 1055 за англичанина срещу 1027 за французина.

В гласуването участват сто журналисти от цял свят - по един представител на страните от Топ 100 на ранглистата на ФИФА. Българският глас е даден от един от доайените на спортната журналистика у нас Румен Пайташев. Той е поставил на първо място в своята бюлетина Мбапе, а Кейн - чак на осма позиция.

По регламент всеки участник трябваше да посочи десет имена измежду 30-те номинирани играчи, като първото място носи 15 т., второто - 12, третото - 10, а от четвърто до десето се начисляват съответно 8-7-5-4-3-2-1 т. Така максималният възможен резултат за даден футболист е 1500 точки.

Победителят Кейн е посочен като №1 от 40 държави, а за Мбапе са гласували 23 страни, включително България. Представителите на други 13 държави са дали своя вот за испанеца Ламин Ямал, който в крайна сметка зае трето място с общо 881 т.

Разликата от 28 т. е нищожна за съвременния формат на анкетата. Тя е по-малка дори от онези 41 т., с които испанецът Родри изпревари бразилеца Винисиус Жуниор за отличието през 2024 г. (1170:1129 т.)

Иначе абсолютният рекорд е от 1996 г., когато германецът Матиас Замер спечели "Златната топка" само с една точка преднина пред бразилеца Роналдо (144:143 т.). В по-нови времена - но също при друг регламент, през 2019 г. аржентинецът Лионел Меси заслужи трофея със 7 т. повече от нидерландеца Върджил ван Дайк (686:679 т.).

 

Ето и пълните резултати във вота за "Златната топка" през 2026 г.:

 1. Хари Кейн (Англия, "Байерн") - 1055 т.
 2. Килиан Мбапе (Франция, "Реал") - 1027 т.
 3. Ламин Ямал (Испания, "Барселона") - 881 т.
 4. Родри (Испания, "Манчестър Сити") - 726 т.
 5. Лионел Меси (Аржентина, "Интер Маями") - 612 т.
 6. Хвича Кварацхелия (Грузия, "Пари Сен Жермен") - 541 т.
 7. Усман Дембеле (Франция, "Пари Сен Жермен") - 418 т.
 8. Ерлинг Холанд (Норвегия, "Манчестър Сити") - 378 т.
 9. Майкъл Олисе (Франция, "Байерн") - 296 т.
10. Фабиан Руис (Испания, "Пари Сен Жермен") - 201 т.
11. Джуд Белингам (Англия, "Реал") - 107 т.
12. Пау Кубарси (Испания, "Барселона") - 101 т.
13. Ашраф Хакими (Мароко, "Пари Сен Жермен") - 65 т.
14. Витиня (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 59 т.
15. Деклан Райс (Англия, "Арсенал") - 57 т.
16. Феран Торес (Испания, "Барселона") - 44 т.
17. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") - 26 т.
18. Марк Кукурея (Испания, "Челси") - 16 т.
19. Жоао Невеш (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 15 т.
20. Вилиан Пачо (Еквадор, "Пари Сен Жермен") - 12 т.
21. Габриел Магаляеаш (Бразилия, "Арсенал") - 11 т.
       Лаутаро Мартинес (Аржентина, "Интер") - 11 т.
23. Нуно Мендеш (Португалия, "Пари Сен Жермен") - 8 т.
       Луис Диас (Колумбия, "Байерн") - 8 т.
25. Маркиньос (Бразилия, "Пари Сен Жермен") - 7 т.
26. Дайо Упамекано (Франция, "Байерн") - 5 т.
       Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестър Юнайтед") - 5 т.
28. Хулиан Киньонес (Мексико, "Ал Кадсия") - 4 т.
29. Садио Мане (Сенегал, "Ал Насър") - 2 т.
       Уилям Салиба (Франция, "Арсенал") - 2 т.

 

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