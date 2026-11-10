"Златната топка" не влезе в идеалния отбор на света

ЕПА/БГНЕС Хари Кейн не попадна в единайсеторката на ФИФПро, оставайки на по-малко от 1% зад Ерлинг Холанд, който зае последното място в идеалното нападателно каре.

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн парадоксално не намери място в идеалния отбор на света, определен от ФИФПро - глобалния синдикат на професионалните футболисти. Във вота участваха 19 806 играчи от 75 държави, които трябваше да изберат по 11 имена от номинираните общо 26 състезатели.

Единайсеторката на планетата беше подредена по нетрадиционната система 3-3-4, но въпреки наличието на цели четири места в атака английският голмайстор на "Байерн" (Мюнхен) не събра достатъчно подкрепа. За Кейн са гласували само 27,6% от професионалните футболисти, а нападателната четворка е сформирана от Килиан Мбапе (46%), Ламин Ямал (37,4%), Лионел Меси (29,5%) и Ерлинг Холанд (28,4%).

Най-голям дял от гласовете е събрал испанският вратар на "Арсенал" Давид Рая - цели 52% (10 278 вота).

Защитната тройка пред него е изградена от двама бранители на европейския шампион "Пари Сен Жермен" - Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, и един световен шампион от "Барселона" - Пау Кубарси. 19-годишният испанец получи и наградата "Златно момче" (Golden Boy) за най-добър млад футболист на годината.

В халфовата линия на идеалния отбор на ФИФПро пък са Родри ("Манчестър Сити" / "Барселона"), Витиня (ПСЖ) и Джуд Белингам ("Реал").