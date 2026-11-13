Португалия започна катастрофално след ерата "Роналдо"

ЕПА/БГНЕС Футболистите на Португалия носят екипи с №7 преди началото на домакинския мач срещу Дания в Брага, а зад тях на трибуните е издигнат огромен транспарант с надпис "Благодарим, капитане!"

Първият мач на националния тим на Португалия след официалното оттегляне на Кристиано Роналдо се разви по възможно най-лошия начин. Португалците загубиха тежко с 1:4 домакинството си срещу Дания в група 4 на Лига А в турнира Лига на нациите. Пиер-Емил Хьойберг откри от дузпа две минути преди почивката на мача в Брага. През втората част два гола добави Расмус Хьойлунд, а един - Йоаким Андерсен. Отговорът на домакините дойде едва в третата минута след 90-ата, когато Бернардо Силва вкара почетно попадение. Въпреки изразителното поражение отборът на Португалия остава начело в групата си с 12 точки, но при загуба в гостуването срещу Уелс във вторник рискува да бъде изместен от датчаните, които сега са с 9 т., а тогава приемат Норвегия.

Португалия - Дания 1:4 /репортаж/ Националният отбор на Дания постигна убедителна победа срещу Португалия с краен резултат 4:1 в мач, проведен в Брага. Дания поведе в 43-ата минута с гол от дузпа, реализирана от капитана Хойберг, след нарушение на Рубен Дияш. Расмус Хойлун отбеляза два го Португалия - Дания 1:4 /репортаж/ Националният отбор на Дания постигна убедителна победа срещу Португалия с краен резултат 4:1 в мач, проведен в Брага. Дания поведе в 43-ата минута с гол от дузпа, реализирана от капитана Хойберг, след нарушение на Рубен Дияш. Расмус Хойлун отбеляза два го

Съвсем други емоции имат в Румъния, чийто национален отбор спечели първата си победа под ръководството на Георге Хаджи в група 4 на Лига В - 2:1 над Полша в Букурещ. Успехът обаче дойде доста трудно - с голове в последния половин час. В 68-ата минута Александру Чикалдау откри, а в 72-ата Денис Ман удвои. В 82-ата минута Марсел Регула намали за Полша. До момента румънците имаха 4 загуби в 4 мача.

В мач от група 2 на Лига В пък капитанът на "ЦСКА 1948" Лаша Двали имаше нещастието да си отбележи автогол в 73-ата минута при загубата на Грузия с 0:2 от Унгария в Тбилиси. Четири минути по-късно Двали беше сменен.

ЛИГА НА НАЦИИТЕ, СЕЗОН 2026/27

ЛИГА А

Група 4: Норвегия - Уелс 3:1 (Нуса 59, Шелдеруп 68, Холанд 88-д; Брукс 79), Португалия - Дания 1:4 (Б. Силва 90+3; Хьойберг 43-д, Хьойлунд 49, 57, Андерсен 75). Води Португалия с 12 т., пред Дания (9), Норвегия (6) и Уелс (3).

ЛИГА В

Група 2: Грузия - Унгария 0:2 (Двали 73-авт, Варга 85), Северна Ирландия - Украйна 1:0 (Девлин 68). Води Северна Ирландия с 11 т., пред Унгария (10), Украйна (4) и Грузия (2).

Група 3: Косово - Израел 0:0, Австрия - Ирландия 1:0 (Калайджич 78). Води Австрия с 11 т., пред Косово (6), Ирландия (5) и Израел (3).

Група 4: Румъния - Полша 2:1 (Чикалдау 68, Ман 72; Регула 82), Швеция - Босна и Херцеговина 3:2 (Свенсон 5, Гьокереш 11-д, 45-д; Гигович 47, Колашинац 62). Води Швеция с 13 т., пред Босна и Херцеговина (8), Полша (4) и Румъния (3).