Роналдо официално напусна националния отбор на Португалия

ЕПА/БГНЕС Когато се разгоря конфликтът между Роналдо и селекционера из Португалия в Лисабон се появиха билбордове, гласящи: „Благодарим ти, Кристиано Роналдо, за всичко, което направи за Португалия; ти винаги ще бъдеш нашият капитан; Португалия винаги е с теб“, а отдясно: „Жорже Жезуш не се оказа на висота; липса на усет при управлението на актива CR7; неправилно отношение към капитана; прекомерно его“.

След месец на спекулации и "иди ми, дойди ми" Кристиано Роналдо официално обяви, че повече няма да играе за националния отбор на Португалия. Мегазвездата направи това с изявление в социалните мрежи.

В изявлението Роналдо се обръща към феновете и цялата страна. „Португалия винаги ще бъде в мен“, започва той и разказва за дълбоката му връзка с отбора и отговорността, която е носил през годините.

„Към португалците: Дойде моментът да се откажа от фланелката с №7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал като изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и да я защитавам по всички стадиони на света. Днес дойде моментът да я предам, но това не беше лесно решение, защото има решения, които не взимаш сам“, казва още мегазвездата.

За тези 23 години Роналдо изигра рекордните 243 мача с националния екип и вкара също рекордните 146 гола. Той помогна на Португалия да спечели титлата на Евро 2016 и Лигата на нациите.

Последният мач с националната фланелка с №7 за Роналдо се оказа този с Уелс на 24 септември от европейските квалификации. След това селекционерът Жорже Жезус го остави резерва и въобще не го пусна срещу Норвегия и това възпламени поредица от скандали, оттегляния, взаимни обвинения, условно наказание, за да се стигне до настоящото решение на звездата.

Ето и хронологията на конфликта:

Кристиано Роналдо приключи внезапно с Португалия Кристиано Роналдо няма да играе повече за националния отбор на Португалия. Той е напуснал лагера преди днешното гостуване срещу Дания в група 4 на Лига А в турнира Лига на нациите.

Роналдо: Не съм приключил с Португалия Кристиано Роналдо отхвърли публичните спекулации, че е приключил с националния отбор на Португалия.

Федерацията отстрани и сетне върна Роналдо в националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо беше отстранен за кратко от португалската футболна федерация (FPF), след като си тръгна от лагера на националния отбор миналия месец, а след това бе върнат.

Кристиано Роналдо получи мижаво наказание за своеволието си Капитанът на националния отбор по футбол на Португалия Кристиано Роналдо получи символично наказание за напускането на лагера по време на мачовете от Лигата на нациите в началото на месеца.

FPF ще организира бенефис

Португалската футболна федерация (FPF) пусна емоционално послание по повод решението на Кристиано Роналдо. В него тя го определя като вдъхновяващ лидер, пример за всеотдайност и символ на националния тим.

„Повече от изключителен спортист, нашият капитан беше вдъхновяващ лидер, пример за отдаденост и най-яркият символ на духа на националния ни отбор“, пишат още от FPF.

Оттам обявиха намерение да организират специално събитие, което да даде възможност на привържениците и цялата страна да изпратят Кристиано подобаващо.

„Не можем да позволим това сбогуване да премине без заслужена почит. Нашето твърдо желание е да организираме и осъществим церемония, достойна за неговата изключителна кариера“, допълват от FPF.

Посланието завършва с: „Благодарим ти за всичко, КАПИТАНЕ! Това винаги ще бъде твоят дом! Към гол №1000!“