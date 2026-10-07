Роналдо: Не съм приключил с Португалия

ЕПА/БГНЕС Уличен билборд в Лисабон гласи: "Благодарим ти, Кристиано Роналдо, за всичко, което направи за Португалия; ти винаги ще бъдеш нашият капитан; Португалия винаги е с теб" (в средата) и "Жорже Жезус не се справи на ниво; липса на усет при управлението на актива CR7; неправилно отношение към капитана; раздуто его" (вдясно).

Кристиано Роналдо отхвърли публичните спекулации, че е приключил с националния отбор на Португалия. 41-годишната футболна суперзвезда наруши мълчанието си седмица след скандалното си напускане на лагера на "мореплавателите" в навечерието на гостуването срещу Дания в Лигата на нациите миналата сряда.

В открито писмо от около 2000 думи капитанът на португалците представи своята гледна точка за конфликта със селекционера Жорже Жезус. Роналдо твърди, че треньорът два пъти не е удържал на думата си, като преразказва проведените лични разговори с него. Кристиано все пак поема вина за това, че не поздрави феновете след мача срещу Норвегия, в който не се появи в игра, макар да беше пратен да загрява. Също така той декларира готовност да изтърпи наказание от федерацията за самоволното си заминаване, след което да се завърне в тима.

От пространната изповед става ясно, че ветеранът е бил вбесен най-много от думите на Жезус по време на пресконференцията преди мача с Дания, на която 72-годишният специалист заяви, че никой футболист, пък бил той и Кристиано Роналдо, не може да определя кой кога ще загрява и кой кога ще играе. Според разказа на CR7 треньорът всъщност е трябвало да говори с предварително одобрени от самия капитан реплики.

The notes Cristiano Ronaldo 'okay'd' for Jorge Jesus to say in his press conference 📋:



1. I myself, and no one else, proposed to Cristiano a plan for him this sporting season with the National Team. It was a long and very good conversation.



2. I know how much he lives and… pic.twitter.com/fIeXMiT5R3 — ESPN UK (@ESPNUK) 6 октомври 2026 г.

"Пресконференцията протече по начин, който всички видяха: поведението му нямаше нищо общо със случилото се на нашата среща. Чух думи и видях агресивност, каквито смятам, че не заслужавам - отношение от типа "аз искам, аз мога, аз командвам", каквото той изобщо не показа в личния ни разговор от предния ден - пише Роналдо в писмото си. - Точките, които бях одобрил, бяха следните:

"Смятам, че е важно, включително защото това е истината, да изясним няколко неща, преди да говорим за Дания:

1. Самият аз, и никой друг, предложих на Кристиано план за него за настоящия сезон в националния отбор. Това беше дълъг и много добър разговор.

2. Знам колко силно преживява и обича националния отбор, каква тежест има в световен мащаб и най-вече огромното и позитивно влияние, което оказва върху националния тим вече 24 поредни години.

3. Планът, който предложих на Кристиано, бе приет.

4. Той никога не е оспорвал моите решения. Беше образцов, лоялен и професионален.

5. Мачът в Норвегия не беше част от плана, който бяхме начертали за него. Въпреки това усетих, че той е успял да се възстанови физически след първия двубой, и го предупредих, че може да се наложи да го използвам. Кристиано се съгласи.

6. Сбърках, когато изпратих на загрявка футболист от ранга на Пеле или Марадона, за да не го пусна впоследствие на терена. Ако това се случваше днес, не бих постъпил така.

7. За да сложим край на темата: искам Кристиано в националния отбор. И то не малко, а изключително много. За щастие и той вярва в мен. Вярваше ми в "Ал Насър", вярва ми и тук.

8. Относно това, че не поздрави феновете. Вече говорихме за това. Човек с над 230 мача за националния отбор няма нужда от уроци по любов към Португалия от мен. Това беше момент на разочарование, който не заличава нищо. Той е играчът, който раздава най-много автографи, прави най-много селфита и дарява най-много обич на феновете. Нека не създаваме проблеми там, където ги няма. Когато не сме доволни, реагираме. Това беше всичко."

В нито една от тези точки не се казваше, че селекционерът трябва дори да ми се извинява. Това беше вторият път, в който той не спази дадената дума. Реших да напусна лагера, без да чакам поредно отстъпление от дадената дума. За мен истината остава най-важното нещо в отношенията между хората. Колкото и да боли, държа да чувам истината."

BREAKING: Cristiano Ronaldo has broken his silence over his Portugal walkout in a lengthy statement in which he declares himself available for the national team 🚨 pic.twitter.com/WaG56t1ZR5 — Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 октомври 2026 г.

Към края на обръщението Роналдо дава да се разбере, че няма намерение да приключва кариерата си в националния отбор по този начин:

"Чух да се говори много за бенефиси. За това, че трябва да имам достойно изпращане и че федерацията иска да ми предостави тази възможност. Научил съм в живота - включително във времената, когато гладувах и често нямах какво да ям - че никой не дава нищо даром. Мога да обещая на всички мои фенове и най-вече на всички португалци, че ще имаме един или няколко прощални мача. Ще има време за това. Но когато мисля за националния отбор, това, което истински изниква в съзнанието ми, е състезанието. Направих за родината си това, което никога не бих направил за нито един клуб. Ето защо, ако съм добре физически, ако играя за клубния си тим и се надявам да бележа голове, след като изтърпя наказанието, което ще ми бъде наложено, ще бъда на разположение - точно както винаги до днес - да се боря и да побеждавам за нашия национален отбор. Това е, повярвайте ми, чистата и свята истина."