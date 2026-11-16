Рускиня стана най-младата шампионка във Финалите на WTA от 22 г.

Мира Андреева спечели титлата във Финалите на WTA и стана най-младата шампионка в заключителния турнир на женския тенис от 22 години. В спора за трофея в Индиън Уелс 19-годишната рускиня победи украинката Елина Свитолина със 7:5, 6:3 и завърши надпреварата без нито един загубен сет.

В груповата фаза тийнейджърката от Красноярск надигра с по 2-0 Арина Сабаленка, Свитолина и резервата Диана Шнайдер, а след това не даде сет и на Джесика Пегула на 1/2-финалите, преди да надиграе категорично украинката за втори път в рамките на турнира. Както срещата между двете от групата, така и финалът беше белязан от откритата ненавист на Свитолина към руските тенисистки в тура - напълно оправдана, предвид войната на Русия срещу Украйна и всекидневните бомбардировки на украински градове, при които загиват десетки и стотици мирни граждани. Тя не поздрави съперничката си нито преди, нито след двубоя, отказвайки традиционното ръкостискане на мрежата.

Андреева е едва третата тенисистка след Серина Уилямс (2001, 2012) и Ига Швьонтек (2023), която триумфира във финалния турнир на WTA, без да загуби сет. Тя е и третата тийнейджърка, която печели титлата при дебюта си, след Крис Евърт (1972) и Мария Шарапова (2004).

"Чувството е невероятно... Да бъда част от такава забележителна група - коментира Мира. - За мен е огромна привилегия името ми да фигурира редом до такива легенди. Безкрайно съм благодарна на екипа си за ежедневната подкрепа. За това, че ме мотивират да давам максимума от себе си и ме карат да действам дори в моменти, когато не ми се прави абсолютно нищо."

Благодарение на успеха си рускинята се изкачва до второто място в световната ранглиста, където ще завърши 2026 г. При това тя вече се намира само на 293 точки лидерката Елена Рибакина, която трябва да открие сезон 2027 със защита на титлата си от Откритото първенство на Австралия, където има да брани цели 2000 т. А това е отлична перспектива за Андреева да атакува върха още през януари.

Освен трофея от Финалите на WTA рускинята заслужи и чек за $3 млн. от наградния фонд, а също и специален модел на спонсора "Мерцедес" - спортния кабриолет AMG SL 55. Засега обаче тя няма да може да го кара, понеже още няма шофьорска книжка.

"Това е невероятна мотивация за мен да изкарам курса и да си взема изпита час по-скоро - сподели Мира. - Все пак искам просто да опитам - дори да направя едно кръгче, поне за няколко метра. А ако не стане... Е, вижте, имам петима души в екипа си, които изгарят от нетърпение да шофират тази кола. Така че аз мога просто да бъда "принцесата пътник" до края на живота си."