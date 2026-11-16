Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рускиня стана най-младата шампионка във Финалите на WTA от 22 г.

Тийнейджърката Андреева не загуби нито сет на турнира в Индиън Уелс

Днес, 08:45
Мира Андреева се радва по детски искрено на шампионския трофей от Финалите на WTA.
ЕПА/БГНЕС
Мира Андреева се радва по детски искрено на шампионския трофей от Финалите на WTA.

Мира Андреева спечели титлата във Финалите на WTA и стана най-младата шампионка в заключителния турнир на женския тенис от 22 години. В спора за трофея в Индиън Уелс 19-годишната рускиня победи украинката Елина Свитолина със 7:5, 6:3 и завърши надпреварата без нито един загубен сет.

В груповата фаза тийнейджърката от Красноярск надигра с по 2-0 Арина Сабаленка, Свитолина и резервата Диана Шнайдер, а след това не даде сет и на Джесика Пегула на 1/2-финалите, преди да надиграе категорично украинката за втори път в рамките на турнира. Както срещата между двете от групата, така и финалът беше белязан от откритата ненавист на Свитолина към руските тенисистки в тура - напълно оправдана, предвид войната на Русия срещу Украйна и всекидневните бомбардировки на украински градове, при които загиват десетки и стотици мирни граждани. Тя не поздрави съперничката си нито преди, нито след двубоя, отказвайки традиционното ръкостискане на мрежата.

Андреева е едва третата тенисистка след Серина Уилямс (2001, 2012) и Ига Швьонтек (2023), която триумфира във финалния турнир на WTA, без да загуби сет. Тя е и третата тийнейджърка, която печели титлата при дебюта си, след Крис Евърт (1972) и Мария Шарапова (2004).

"Чувството е невероятно... Да бъда част от такава забележителна група - коментира Мира. - За мен е огромна привилегия името ми да фигурира редом до такива легенди. Безкрайно съм благодарна на екипа си за ежедневната подкрепа. За това, че ме мотивират да давам максимума от себе си и ме карат да действам дори в моменти, когато не ми се прави абсолютно нищо."

Благодарение на успеха си рускинята се изкачва до второто място в световната ранглиста, където ще завърши 2026 г. При това тя вече се намира само на 293 точки лидерката Елена Рибакина, която трябва да открие сезон 2027 със защита на титлата си от Откритото първенство на Австралия, където има да брани цели 2000 т. А това е отлична перспектива за Андреева да атакува върха още през януари.

Освен трофея от Финалите на WTA рускинята заслужи и чек за $3 млн. от наградния фонд, а също и специален модел на спонсора "Мерцедес" - спортния кабриолет AMG SL 55. Засега обаче тя няма да може да го кара, понеже още няма шофьорска книжка.

"Това е невероятна мотивация за мен да изкарам курса и да си взема изпита час по-скоро - сподели Мира. - Все пак искам просто да опитам - дори да направя едно кръгче, поне за няколко метра. А ако не стане... Е, вижте, имам петима души в екипа си, които изгарят от нетърпение да шофират тази кола. Така че аз мога просто да бъда "принцесата пътник" до края на живота си."

Elina Svitolina vs. Mirra Andreeva | 2026 FAGE WTA Finals Final | WTA Highlights
Watch the Match Highlights from Elina Svitolina vs. Mirra Andreeva in the final at the FAGE WTA Finals Indian Wells.Subscribe to the WTA on YouTube: http://w...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Световната №1 се отказа от Финалите на WTA
08 Ноем. 2026
Беларус, Русия и Украйна са в една група за Финалите на WTA
04 Ноем. 2026
Роди се звезда в Париж - Андреева е шампионка на "Ролан Гарос"
06 Юни 2026
Квалификантка от Полша осуети изцяло руски финал на "Ролан Гарос"
04 Юни 2026
Дебютантки изправят Украйна срещу Русия в 1/2-финал на "Ролан Гарос"
03 Юни 2026
Сабаленка е на 4-ти пореден финал на Australian Open
29 Яну. 2026
Алкарас попари мечтата на домакините в Мелбърн
27 Яну. 2026
№361 в света е 1/2-финалистка на "Ролан Гарос"
04 Юни 2025
Швьонтек печели на "Ролан Гарос" с темпото на Борг
03 Юни 2025
17-годишна рускиня създаде прецедент в женския тенис
17 Март 2025
Американка спечели Финалите на WTA за първи път от 10 г.
09 Ноем. 2024
Швьонтек е на крачка от хеттрик на "Ролан Гарос"
06 Юни 2024
В тандем със звездна тийнейджърка, Томова отпадна на двойки в Мелбърн
17 Яну. 2024
Чехкиня и тунизийка ще спорят за титлата на "Уимбълдън"
13 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави