Беларус, Русия и Украйна са в една група за Финалите на WTA

AI Това ще е първият случай от три години, в който Финалите на WTA ще се проведат под открито небе.

Най-добрите тенисистки на Беларус, Русия и Украйна се събраха в една група на заключителния турнир при дамите от световния Топ 8 за 2026 г. - Финалите на WTA в Индиън Уелс (САЩ, 8-15 ноември). По волята на жребия №2 в ранглистата Арина Сабаленка влезе в един поток с №3 Мира Андреева, №6 Елина Свитолина и №7 Каролина Мухова от Чехия.

Водачка в другата група пък е световната №1 Елена Рибакина от Казахстан, а нейни съпернички ще бъдат две американки - №4 Коко Гоф и №5 Джесика Пегула, и една чехкиня - №8 Линда Носкова. Именно с мачове от този поток ще бъде открито шоуто на осемте най-добри през сезона - в неделя са двубоите Рибакина - Носкова и Гоф - Пегула. В понеделник ще започне борбата в другата група със срещите Сабаленка - Мухова и Андреева - Свитолина.

"Чувствам се много развълнувана - сподели в аванс миналогодишната шампионка в турнира Рибакина. - Определено всяка година е различно. Сега играем на открито. Има много силни съпернички, всички са велики шампионки."

Този сезон заключителната надпревара се провежда в тенис комплекса в калифорнийската пустиня, домакинстващ ежегодно комбинирания турнир от сериите "Мастърс" при мъжете и "WTA 1000" при жените. Финалите бяха преместени там от саудитската столица Рияд от съображения за сигурност на тенисистките заради регионалната нестабилност в Близкия изток покрай войната между САЩ и Иран.

За последен път Финалите на WTA се проведоха под открито небе през 2023 г. в Канкун (Мексико).