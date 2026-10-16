"Една визия": АТР обеща $350 млн. годишно за мъжкия тенис

Увеличаване на гарантираните доходи за водещите тенисисти. Разширяване на кръга бенефициенти сред играчите. Облекчаване на натоварването за топсъстезателите, без това да се отрази на актива им в световната ранглиста.

Тези три основни акцента са залегнали в стратегическата програма за развитие на мъжката професионална асоциация (АТР), наречена "Една визия" (One Vision). Тя трябва да заработи ефективно от 2028 г., а планът беше представен от председателя на АТР Андреа Гауденци в отворено писмо на сайта на организацията.

"Днес тенисът се намира в силна позиция. Нашите турнири продължават да се развиват, феновете се ангажират със спорта по повече начини от всякога, а приходите на играчите достигат рекордни нива. За да запази силата си, спортът трябва да продължи да се развива. Наш дълг е да засилим конкуренцията, да оптимизираме системата от стимули и да разширим подкрепата за повече играчи, като им помогнем да покрият разходите, свързани с участието в тура", обърна се 53-годишният италианец.

ATP announces major changes planned for 2028.



ATP Chairman Andrea Gaudenzi has outlined a series of proposed changes to the men's tour.



Here’s what could change:



- $350M in player compensation: Projected annual total by 2028, excluding Grand Slam prize money.



- Bigger bonus… pic.twitter.com/r9RVyuxfPf — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 15 октомври 2026 г.

Заложената цел е годишната сума, която тенисистите ще получават, да достигне $350 млн., при това без приходите от Големия шлем.

Предвижда се т. нар. бонус фонд на АТР да бъде увеличен от $21,5 на $50 млн., като тези средства ще бъдат насочени към най-елитните играчи, участващи в най-големите турнири през сезона. Отделно за първи път ще бъде въведен годишен фонд от $25 млн. за състезателите, които завършват сезона в Топ 250 на ранглистата, за да може повече професионалисти да получат финансова компенсация за разходите си в тура.

Други около $30 млн. годишно пък ще бъдат отделяни за пенсионно осигуряване, от което ще имат право да се възползват около 300 тенисисти. Така директните инвестиции на АТР във възнаграждения и подкрепа за играчите ще надхвърлят $100 млн., а към тях ще бъдат добавени парите от наградни фондове на турнирите и средствата от механизмите за споделяне на печалбите, възлизащи на още $250 млн.

Извън тази сума най-добрите тенисисти могат да разчитат и на приходите от четирите "мейджър" надпревари - Australian Open, "Ролан Гарос", "Уимбълдън" и US Open, приблизително възлизащи на общо $200 млн. Тоест, гарантираните възнаграждения при мъжете ще достигнат над половин милиард долара.

"Турът е изграден около най-добрите тенисисти в света и представянето им на най-големите турнири. Именно тези моменти привличат интереса на феновете, развиват спорта и създават възможности за по-големи инвестиции в тениса като цяло - посочи Гауденци. - Тенисистите ще продължат сами да определят програмата си. Най-големите турнири обаче са местата, където се събира най-силната конкуренция и се печелят най-много точки за ранглистата и най-високите финансови постъпления. Като обвържем по-тясно тези три елемента, може да помогнем на играчите да показват най-доброто от себе си на най-голямата сцена."

The next phase of OneVision 📈



ATP Chairman Andrea Gaudenzi’s Open Letter outlines the Tour’s plans from 2028: rewarding performance at biggest events, supporting more players and giving fans more chances to see the best when it matters most 🙌



Read more:… pic.twitter.com/ngIwxsI9kw — ATP Tour (@atptour) 15 октомври 2026 г.

АТР планира и сериозни изменения в системата за разпределяне на точките за световната ранглиста. Основната идея е резултатите от най-големите турнири да имат по-голяма тежест през сезона, но същевременно да бъде намалена необходимостта тенисистите да участват в прекалено много състезания, за да компенсират слаб резултат.

Затова се предвижда оптимизиране на календара чрез по-ясно структуриране на сезона и обособяване на седмици за отделните категории турнири. Това трябва да улесни планирането на програмата и възстановяването на състезателите.

Предложенията все още не са окончателно одобрени. АТР ще продължи обсъжданията със Съвета на играчите, Съвета на турнирите и оперативното ръководство на организацията. Очаква се финалният пакет от реформи да бъде официално представен по време на Финалите на АТР в Торино през ноември.