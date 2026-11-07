Драма в Париж попълни списъка за Финалите на АТР

Изключително драматична развръзка на 1/4-финала между Карлос Алкарас и Тейлър Фриц от "Мастърс" турнира в Париж определи последния осми участник в заключителния турнир на мъжкия тенис за 2026 г. - Финалите на АТР в Торино (15-22 ноември). Американецът се нуждаеше от задължителна победа, за да вземе билет за италианския град, и два пъти беше на една точка от постигането на целта. Испанецът обаче го спря и така класира своя сънародник Рафаел Ходар за финалната надпревара.
Фриц водеше със сет и 5:3 гейма във втория и стигна до два мачбола - един в подаването на опонента си и един на свой сервис. След като пропусна и двата, първата ракета на САЩ се разпадна психически, а Алкарас осъществи паметен обрат с 6:7 (10), 7:5, 6:3 след 2:43 ч. битка в зала "Акор Арена" във френската столица.
На 1/2-финалите днес испанският №3 в света ще се изправи срещу норвежеца Каспер Рууд. За другото място във финала ще спорят представителят на домакините Лука ван Аше и американецът Бен Шелтън.
COMEBACK FROM A DIFFERENT DIMENSION 🌎🤯@carlosalcaraz #RolexParisMasters pic.twitter.com/rCN0mKbjat— Tennis TV (@TennisTV) 6 ноември 2026 г.
Злощастният за Фриц развой направи Ходар най-щастливия тенисист в тура в петъчната вечер. 20-годишният испански талант ще дебютира във Финалите на АТР само година след като участва в заключителния турнир на тийнейджърите - Финалите на ATP Next Gen.
Останалите участници в Торино бяха ясни от по-рано. Това са Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис и Франсис Тиафоу.
Сред тях има двама бивши шампиони - Зверев (2018, 2021) и Медведев (2020). Има и четирима дебютанти - Коболи, Фис, Тиафоу и Ходар.
Тазгодишното издание на финалния "Мастърс" ще бъде шестото в Торинно. Жребият за груповата фаза ще бъде изтеглен идния четвъртък (12 ноември) от 13:45 ч. българско време, веднага след официалната пресконференция в зала "Иналпи Арена". Групите ще носят имената на двама бивши №1 в света - Джон Макенроу и Иван Лендъл.
1️⃣ Alexander Zverev— Tennis TV (@TennisTV) 6 ноември 2026 г.
2️⃣ Carlos Alcaraz
3️⃣ Ben Shelton
4️⃣ Daniil Medvedev
5️⃣ Flavio Cobolli
6️⃣ Arthur Fils
7️⃣ Frances Tiafoe
8️⃣ Rafael Jodar
The #NittoATPFinals lineup is SET ‼️ pic.twitter.com/sZfheXnhoL