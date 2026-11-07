Драма в Париж попълни списъка за Финалите на АТР

ЕПА/БГНЕС Карлос Алкарас е разперил широко ръце след последната точка в знаменития си обрат срещу Тейлър Фриц в парижката зала "Акор Арена".

Изключително драматична развръзка на 1/4-финала между Карлос Алкарас и Тейлър Фриц от "Мастърс" турнира в Париж определи последния осми участник в заключителния турнир на мъжкия тенис за 2026 г. - Финалите на АТР в Торино (15-22 ноември). Американецът се нуждаеше от задължителна победа, за да вземе билет за италианския град, и два пъти беше на една точка от постигането на целта. Испанецът обаче го спря и така класира своя сънародник Рафаел Ходар за финалната надпревара.

Фриц водеше със сет и 5:3 гейма във втория и стигна до два мачбола - един в подаването на опонента си и един на свой сервис. След като пропусна и двата, първата ракета на САЩ се разпадна психически, а Алкарас осъществи паметен обрат с 6:7 (10), 7:5, 6:3 след 2:43 ч. битка в зала "Акор Арена" във френската столица.

На 1/2-финалите днес испанският №3 в света ще се изправи срещу норвежеца Каспер Рууд. За другото място във финала ще спорят представителят на домакините Лука ван Аше и американецът Бен Шелтън.

Злощастният за Фриц развой направи Ходар най-щастливия тенисист в тура в петъчната вечер. 20-годишният испански талант ще дебютира във Финалите на АТР само година след като участва в заключителния турнир на тийнейджърите - Финалите на ATP Next Gen.

Останалите участници в Торино бяха ясни от по-рано. Това са Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Артур Фис и Франсис Тиафоу.

Сред тях има двама бивши шампиони - Зверев (2018, 2021) и Медведев (2020). Има и четирима дебютанти - Коболи, Фис, Тиафоу и Ходар.

Тазгодишното издание на финалния "Мастърс" ще бъде шестото в Торинно. Жребият за груповата фаза ще бъде изтеглен идния четвъртък (12 ноември) от 13:45 ч. българско време, веднага след официалната пресконференция в зала "Иналпи Арена". Групите ще носят имената на двама бивши №1 в света - Джон Макенроу и Иван Лендъл.