ATP се сети да пази здравето на тенисистите

ЕПА/БГНЕС архив Карлос Алкарас дава пресконференция в Барселона на 15 април, за да обяви, че се оттегля от турнира от категория "АТР 500" в каталунската столица заради травма в дясната китка. Испанецът се завърна на корта повече от четири месеца по-късно за US Open.

Докато основният и по-шумен дебат в мъжкия тенис през последните месеци се фокусираше върху битката за наградния фонд, паралелно развитие показа другата страна на огромната реформа в професионалната верига до 2028 г. - борбата срещу физическия срив на играчите и кризата, причинена от изтощителния календар.

Според информация на британския в. "Дъ Телеграф", по време на Откритото първенство на САЩ през последните две седмици в Ню Йорк са проведени ключови срещи на ръководството на ATP с тема на разговор евентуална мащабна промяна в правилата, регулиращи т. нар. Бонус фонд. Непосредствената цел е да се облекчи извънредната натовареност, която принуждава водещите тенисисти да пътуват 40 седмици в годината, само и само да избегнат загубата на милиони долари под формата на стимули.

Предложението идва веднага след необичайно силна публична критика от играчи от Топ 10, включително Карлос Алкарас, предупредил на всеослушание за това, което той

определи като "епидемия от контузии".

Друга утвърдена фигура в лицето на Стан Вавринка пък нарече настоящата система "най-голямата опасност в тениса по отношение на травмите".

След като се оттегли от групата, настояваща приходите от турнирите в Големия шлем да достигат по-директно до играчите, Алкарас вече изглежда по-загрижен за графика - в неговия случай драстично съкратен заради контузия. Ето защо и собствената му китка е на първо място сред разходите. По време на US Open испанецът открито заяви, че занапред възнамерява да играе по-малко турнири, обвинявайки "невъзможния" календар за нарастващия брой физически проблеми, засягащи играчите в професионалния спорт.

Това напрежение не е ограничено само в тениса. Футболът, доминиращият спорт в света, също се сблъсква с подобни вълнения. Носителят на "Златната топката" за 2024 г. Родри предупреди още преди няколко години, че играчите в крайна сметка биха могли да обмислят стачка. Същото опасение изразиха водещи мениджъри като Карло Анчелоти и големи имена в английската Премиър лийг като вратаря на "Ливърпул" Алисон Бекер.

Фрустрацията сред тенисистите не се е появила от нищото. Тя отразява значителна структурна промяна в спорта: седем от деветте турнира от сериите "Мастърс" в календара вече официално са

разширени от традиционния 7-дневен формат до 12 състезателни дни.

Въпреки че почивните дни остават между мачовете, играчите твърдят, че по-дългите турнири ефективно удвояват времето, прекарано в пътуване, живеене в хотели и оставане под психическия натиск на състезанието. Според тях промяната системно заличава седмиците, които някога са били достъпни за истинско възстановяване или концентрирани тренировки извън корта.

Чрез предложената реформа ATP опитва да постигне политически и конкурентен баланс, защото евентуално увеличаване на "Бонус фонда" до $50 млн. (€42,5 млн.) би осигурило на тенисистите по-големи финансови награди. Евентуално намаляване на броя на задължителните турнири до четири пък би им дало повече свобода да управляват режима на телата си, без страх от загуба на огромни бонуси или понасяне на санкции. В същото време ATP работи върху по-задълбочен структурен ремонт на своя модел на финансово разпределение преди сезон 2028.

Съгласно вътрешна инициатива, известна като "Продукт 28", управителният орган се стреми да оптимизира приходите от тура, като същевременно увеличи дела, който в крайна сметка получават отделните играчи. В момента наградният фонд от турнирите се разделя в приблизително съотношение 80/20 между сингъл и двойки. Предложената реформа

би променила коренно този баланс на 90/10,

насочвайки 90% от наличния награден фонд към състезателите на сингъл.

Съпротивата, която предизвиква подобна перспектива, е ожесточена. Планът би намалил наполовина наградния фонд, разпределен за двойките, като същевременно значително би намалил размера на сновните схеми. Водещи специалисти на каре своевременно надигнаха глас, особено докато турът шумно рекламираше комерсиално опакованото си събитие при смесените двойки на US Open. Техният аргумент е, че ниските нива на гледаемост не са провал на самите двойки, а следствие от това, което те описват като "неефективна маркетингова стратегия, липса на смислена търговска промоция и лошо планиране на мачовете" от страна на ATP.

По-широката търговска стратегия на професионалната мъжка верига съвпада и с планираното въвеждане на нов "Мастърс" турнир в Саудитска Арабия през 2028 г. - събитие, което все повече се разглежда като катализатор за обмисляната трансформация.

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