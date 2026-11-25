Френският тенисист Артур Риндеркнех е обвинен в отказ да се подложи на допинг тест, съобщи Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA).

Шестата ракета на своята страна (№57 в световната ранглиста) отрече да е извършил каквото и да е нарушение, след като новината се появи първо във френски медии. Риндеркнех публикува изявление в "Инстаграм", защото "Екип" написа, че е заплашен от 4-годишно наказание заради отказ да даде проба през юни в Бретан. Според френския спортен ежедневник възможно е да е възникнало недоразумение със служителя, отговарящ за вземането на проби.

"Запознат съм с публикациите относно предполагаемия ми отказ за допинг тест – случай, който, според самата ITIA, е трябвало да остане строго поверителен - написа 31-годишният тенисист. - Вече уведомих ITIA, че отхвърлям обвинението, и поисках случаят да бъде разгледан и решен от независим трибунал, което е мое право. Ще представя всички подробности около ситуацията пред независимия трибунал и на този етап няма да коментирам обвиненията публично. Убеден съм, че когато случаят бъде разгледан от трибунал, ще бъда оневинен. Никога не съм употребявал забранени вещества и се гордея с постиженията си в професионалния тенис – всички те са резултат от упорит труд и винаги са постигани честно."

От ITIA заявиха, че случаят ще бъде разгледан от трибунала в началото на 2027 г. и изразиха съжаление, че информацията за разследването е достигнала до медиите.

"Полагаме огромни усилия да запазим поверителността на подобни случаи и сме разочаровани, че подробностите са станали публично достояние по този начин", посочиха от ITIA.

През май Риндеркнех достигна в ранглистата най-високата позиция в кариерата си - 24-о място. Пикът на представянето му досега е изненадващото достигане до финала на "Мастърс" в Шанхай през 2025 г., където той загуби от своя братовчед Валентен Вашеро.