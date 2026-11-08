Световната №1 се отказа от Финалите на WTA

Най-добрата тенисистка през сезона Елена Рибакина се оттегли от участие във Финалите на WTA в Индиън Уелс. Часове преди началото на надпреварата в калифорнийската пустиня 27-годишната представителка на Казахстан обяви, че се отказва от защитата на титлата от 2025 г. по медицински причини.

"Много съм натъжена да съобщя на всички мои фенове, че ми се налага да се оттегля от тазгодишните Финали на WTA. Изживях невероятен сезон, но тялото ми все още не е готово да се върна в игра. Ще прекарам известно време в почивка и възстановяване у дома, както и в подготовка за сезон 2027. Финалите са много специален турнир и желая късмет на всички участнички. Нямам търпение да се върна в Индиън Уелс през март", написа световната №1 в социалните мрежи.

Elena Rybakina medically withdraws from the #FAGEWTAFinals this year ❤️‍🩹



She cites, "I’m going to spend some time resting and recovering at home and getting myself ready for the 2027 season." pic.twitter.com/bb4fUnMH9C — Tennis Channel (@TennisChannel) 7 ноември 2026 г.

Именно Рибакина като действаща шампионка трябваше да открие тазгодишното издание на заключителния турнир между осемте най-силни тенисистки през изминалата година. Организаторите обявиха, че мястото ѝ в надпреварата ще бъде заето от украинката Марта Костюк, която е 10-а в световната ранглиста. Причината е, че №9 Ига Швьонтек обяви край на сезона си още на 20 октомври и се отдаде на ваканция и физическо възстановяване.

Така Костюк ще даде начало на Финалите на WTA с мач срещу чехкинята Линда Носкова в първия ден от борбата в Група 1. В другия двубой от същия поток късно тази вечер една срещу друга ще се изправят двете американки в турнира - Коко Гоф и Джесика Пегула. Битката в Група 2 започва в понеделник с мачовете Арина Сабаленка - Каролина Мухова и Мира Андреева - Елина Свитолина.

Елена Рибакина завършва 2026 г. с баланс от 54 победи и 14 загуби. Лидерката в ранглистата на WTA спечели четири титли през сезона, две от които в Големия шлем - Australian Open, Щутгарт, US Open и Нинбо. С представянето си през сезона тя вече си гарантира, че ще завърши годината под №1 в света, независимо от развръзката на Финалите в Индиън Уелс.