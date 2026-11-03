Роналдо е първият спортист с $2 млрд. приходи

ЕПА/БГНЕС Въпреки проблемите си в националния отбор на Португалия Кристиано Роналдо продължава да печели главозамайващи суми пари.

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо оглави класацията на "Форбс" за най-добре платените спортисти на всички времена. Приходите на 41-годишния португалец в хода на кариерата му възлизат на общо $2,09 млрд. - сума, формирана от заплати, бонуси и рекламни договори.

Ветеранът, носещ в момента екипа на саудитския "Ал Насър", стана първият спортист, преминал границата от два милиарда долара общ доход. Само настоящият договор с клуба от Рияд му носи над $200 млн. на сезон, което означава, че през следващата година общата сума вероятно ще доближи два милиарда долара и половина.

Към момента деветима спортисти са преминали прага от $1 млрд. приходи в кариерата си. Последните попълнения в този списък са баскетболисти от НБА - гардът на "Голдън Стейт Уориърс" Стеф Къри и крилото на "Хюстън Рокетс" Кевин Дюрант.

"Форбс" изчислява тези суми, като взема предвид доходите от професионална спортна кариера, бизнес начинания и спонсорски договори към 1 май 2026 г. Класацията не отчита данъци и комисиони за агенти, не коригира сумите спрямо инфлацията и не включва доходи, придобити след края на спортната кариера.

Живата легенда на голфа Тайгър Уудс заема второ място във вечната класация на икономическото издание със заработени $1,97 млрд. в кариерата си. 50-годишният американец, който има 15 титли от турнири от Големия шлем, продължава да печели приблизително по $45 млн. годишно извън игрището за голф.

Аржентинският футболист Лионел Меси е трети с $1,87 млрд. Очаква се тази година той да спечели още около 145 милиона долара, като част от сумата идва от споразумения за споделяне на приходи, свързани с неговия клуб "Интер Маями".

Баскетболната звезда ЛеБрон Джеймс е на четвърто място с $1,68 млрд. През юли той подписа двугодишен договор с "Филаделфия Севънтисиксърс", който за настоящия сезон е на стойност около 3,9 милиона долара. Очаква се бизнес интересите и партньорствата му да донесат приходи от около $90 млн. през 2026 г.

Американският голфър Фил Микелсън допълва Топ 5 с $1,13 млрд. През 2022 г., след три десетилетия в PGA Tour, той беше един от първите играчи, които напуснаха веригата, за да се присъединят към подкрепяния от Саудитска Арабия тур LIV.

Челната десетка допълват швейцарската тенис икона Роджър Федерер ($1,11 млрд.), бившият американски боксьор Флойд Мейуедър ($1,08 млрд.), Кевин Дюрант ($1,06 млрд.), Стеф Къри (1,02 млрд,) и бразилският футболист Неймар ($960 млн.).

Прави впечатление, че шестима от деветимата спортисти, преминали границата от 1 милиард долара, са американци. Също така е любопитно, че нито една жена дори не е близо до присъединяване към тази група. Американската тенис легенда Серена Уилямс, която е дамата с най-високи приходи в класацията, е спечелила около $450 млн. в кариерата си.