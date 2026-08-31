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Ерата на Меси в отбора на Аржентина приключи

Той призна, че е подготвил писмото си за оттегляне от тима на Аржентина два дни след финала на Мондиал 2026

31 Авг. 2026
Последният мач на Лионел Меси с екипа на Аржентина бе финалът на Мондиал 2026. Оказа се, че два дни след това той е взел решението си да сложи край на кариерата си в националния отбор.
ЕПА/БГНЕС
Последният мач на Лионел Меси с екипа на Аржентина бе финалът на Мондиал 2026. Оказа се, че два дни след това той е взел решението си да сложи край на кариерата си в националния отбор.

Суперзвездата на световния футбол Лионел Меси обяви официално оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Той стори това с обръщение в профила си в "Инстаграм". А в послеписа признава, че е взел решението си още на 21 юли, два дни след загубата от Испания във финала на Мондиал 2026, но намекна, че е забавил анонса заради тежкото заболяване на баща си Хорхе и неговата смърт на 8 август.

"Това беше решение, което ме нарани и продължава да ме боли дълбоко в душата, но разбирам, че моментът е настъпил. Кълна ви се, че винаги съм давал всичко от себе си - не само през последните години, когато спечелихме всичко, но и преди това. Винаги съм се борил и съм оставял всичко на терена за тази фланелка, за да ви радвам и да ви карам да се гордеете, че сте аржентинци чрез футбола (...) Дадох всичко от себе си, вече нямам какво повече да дам, а зад мен идват много талантливи млади футболисти, които заслужават да бъдат тук", пише Меси.

Той благодари на семейството си, съотборниците си, треньорите и ръководителите на аржентинската федерация, с които е работил през тези 21 години. "Тръгвам си със спокойствието и гордостта, че заедно със съотборниците ми сме ви подарили моменти, за които сте мечтали. Беше невероятна лудост да изживея всичко това с вас. Обичам ви!", написа още 8-кратният носител на "Златната топка".

В заключение той пише: "Благодаря на Бог, че ме е направил аржентинец. Vamos Argentina!"

Лионел Меси игра от 2005 година за мъжкия тим на Аржентина и записа общо 207 мача и 125 гола. През това време той успя да спечели всичко възможно - световна титла през 2002 година, както и континенталния шампионат Копа Америка през 2021 и 2024 година. 

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