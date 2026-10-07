Меси завърши с гол в прощалния си мач за Аржентина

ЕПА/БГНЕС Лионел Меси не сдържа чувствата си по време на обръщението си към феновете след края на контролата срещу Бенин - неговият последен мач за тима на Аржентина.

Осемкратният носител на "Златната топка" и един от най-великите футболисти в историята Лионел Меси обяви в края на август, че се оттегля от националния отбор на Аржентина, но си остави място за още един мач. Той се игра рано тази сутрин българско време и с него 39-годишният магьосник с топката се сбогува с феновете в родината си.

На стадион "Монументал" в Буенос Айрес Аржентина спечели с 3:0 срещу Бенин в контрола, а Меси вкара един от головете. В 70-ата минута той отбеляза дузпа. Интересното е, че нарушението бе извършено от левия бек на ЦСКА Тамиму Уору, който беше сменен 5 минути след това. Преди това попадение бяха вкарали Николас Отаменди в 48-ата минута и Нико Пас в 61-ата. Така Лионел Меси приключи това славно пътешествие с националния си отбор с впечатляваща равносметка от 2005 г. насам - 208 мача, 126 гола, 69 асистенции, световна титла през 2002 г., сребърен медал от Мондиал 2026, два спечелени турнира Копа Америка (2021, 2024). Отделно той има спечелена олимпийска титла от игрите в Пекин през 2008 г. Накратко - всичко възможно, което може да бъде постигнато на национално ниво.

Прощаването му с аржентинската публика бе очаквано емоционално. Фенове съпровождаха отбора на Аржентина при пътуването към стадиона. По случая футболистите пътуваха в открит автобус. Още тогава Меси се разплака, чувайки как привържениците скандираха името му. Сълзи имаше и след края на мача, когато забележителният играч говори пред публиката.

"Емоциите днес са невероятни. Благодаря на всички. Първият човек, за когото мисля в момента, е моят баща (б.ред. - починал на 8 август, малко след края на Мондиал 2026). Желанието ми е да бъда с националния отбор на Аржентина завинаги, до края на живота си... но дойде време да си тръгна. След последното Световно първенство настъпи моментът за сбогуване. Благодаря ви, защото да представяш Аржентина е най-хубавото нещо. Дадох всичко за Аржентина. Никога не се предавах в името на тази фланелка. Винаги се борех, вървях напред и давах максимума от себе си. Двадесет години давах най-доброто за Аржентина", заяви Меси.

След края в небето над стадиона бяха визуализирани емблемите на всички клубове, в които той е играл, а също така и неговият образ със световната купа в ръце.