Меси създаде нов "златен" прецедент в МЛС

Суперзвездата на "Интер Маями" Лионел Меси спечели "Златната обувка" в Мейджър лийг сокър за 2026 г. и създаде пореден прецедент във футболното първенство на САЩ и Канада. Аржентинецът стана първият играч в историята, завършвал като голмайстор №1 в лигата в два последователни сезона.

На 39-годишна възраст Меси отбеляза 26 попадения в редовния сезон и изпревари хърватина Петър Муса от "Далас" (22 гола). Трети завърши англичанинът Сам Съридж от "Нашвил" (21).

Така Лео се превърна и в едва шестия футболист, печелил реализаторския приз повече от веднъж. Останалите са американците Предраг Радосавлевич - Преки (1997, 2003), Тейлър Туелман (2002, 2005), Джеф Кънингам (2006, 2009), Крис Вондоловски (2010, 2012) и англичанинът Брадли Райт-Филипс (2014, 2016).

Leo is golden yet again. 🥇



Messi becomes the first player in MLS history to be the top scorer in back-to-back seasons. // Golden Boot pres. by Audi pic.twitter.com/0qPP6eoaD4 — Major League Soccer (@MLS) 8 ноември 2026 г.

В четвъртата си кампания в МЛС световният шампион от 2022 г. вкара своите 26 попадения в 31 изиграни срещи, от които 29 като титуляр. Меси оглави или беше в челото на редица класации по ключови показатели в нападение - първи по среден брой голове на мач (0,87), първи по общ брой голови участия (43), поделено първо място по срещи с повече от един отбелязан гол (6) и втори по попадения на 90 минути (0,91).

От всички 26 шампионатни гола на аржентинеца само един беше реализиран от дузпа. Неговите 25 гола от игра представляват второто най-добро постижение за един сезон в историята на първенството, отстъпвайки единствено на... собствения му рекорд от 28 попадения през 2025 г.

След като се разписа общо 29 пъти през миналата година година, Лео се превърна във втория футболист в МЛС с най-малко 25 попадения в два последователни сезона. За последните три сезона геният от Росарио е нанизал общо 75 гола в редовния сезон, което е вторият най-добър резултат за тригодишен период в шампионата. Той се присъединява към голмайстор №1 за 2023 г. Денис Буанга като единствените играчи с поне 20 попадения в три последователни години - габонецът го постига в периода 2023-2025 г.

Back-to-Back 🥾



Messi becomes the first player in MLS history to win consecutive Golden Boot pres. by Audi awards. pic.twitter.com/7yl5ntFNnh — Major League Soccer (@MLS) 8 ноември 2026 г.

В последния 34-ти кръг от редовния сезон за 2026 г. Лионел Меси пропусна да се разпише, а пък "Интер Маями" изпусна аванс от три гола на почивката и завърши 3:3 у дома срещу "Шарлът". В крайното класиране "фламингата" заеха второ място с актив от 60 т. (16-12-6), изоставайки на 17 пункта зад шампиона в първата фаза "Нашвил" със 70 т. (23-8-3). Трети е "Ню Ингланд Революшън" с 58 т. (18-4-12).

Схемата на плейофите в Източната конференция предвижда "Интер Маями" да започне битката за титлата в МЛС със серия във формат "2 от 3" срещу "Кълъмбъс Крю". Победителят ще се класира за 1/2-финалите в конференцията, където ще срещне по-добрия измежду "Ню Ингланд Революшън" и "Филаделфия Юниън".