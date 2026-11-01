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"Форбс" за първи път включи снукър играч сред най-влиятелните китайци

Световният №1 е сред общо трима спортисти в Топ 100 на американското икономическо издание

Днес, 08:49
През 2025 г. Джао Синтун стана първият китайски световен шампион в снукъра и това го превърна в един от най-значимите хора в родината му.
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През 2025 г. Джао Синтун стана първият китайски световен шампион в снукъра и това го превърна в един от най-значимите хора в родината му.

Лидерът в световната ранглиста по снукър Джао Синтун беше включен в класацията на "Форбс" за стоте най-влиятелни китайски личности през 2026 г. В Топ 100 на американското икономическо издание има още само двама спортисти - олимпийската шампионка в тениса Джън Цинуън и тройният олимпийски шампион по тенис на маса Фан Джъндун.

Присъствието на Джао обаче е прецедент, тъй като никога досега не е имало снукър играч в тази категория. Пионерът на джентълменския спорт в Китай Дин Дзюнхуей е фигурирал три пъти в нейния предшественик - Топ 100 на китайските знаменитости (2006, 2007, 2008).

"Сред тазгодишните сто отличени има група хора, чиито постижения не може да бъдат измерени чрез приходи или пазарна оценка. Тяхното влияние не се корени в света на бизнеса, а на спортната сцена, където те изведоха китайския спорт до най-високите стъпала на световните подиуми. Те не само разшириха обхвата и предефинираха облика на китайските постижения в новата ера, но и издигнаха духа на китайския народ на едно ново ниво", пише "Форбс" за тримата спортисти в стотицата.

Конкретно за световния №1 в снукъра, изданието пише:

"През май 2025 г. в театъра "Крусибъл" в Шефилд Джао Синтун победи трикратния световен шампион Марк Уилямс с 18:12 фрейма. Така той стана първият китаец, спечелил световното първенство по снукър, и изобщо първият азиатец, завоювал титлата. Освен това той влезе в историята като първия състезател, спечелил шампионата, след като е преминал през квалификациите като аматьор. В рамките на 29 дни и девет мача Джао спечели 111 фрейма - рекорд за най-много спечелени партии от шампион в рамките на едно първенство. Дългоочакваният трофей, за който феновете на снукъра в Китай мечтаеха, най-накрая попадна в ръцете на Джао, докато той вървеше към върха в своя спорт."

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