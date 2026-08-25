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Световен шампион по снукър е осъден за сексуални посегателства на деца

49-годишният шотландец Греъм Дот е признат за виновен от съда в Глазгоу

Днес, 11:30
Греъм Дот
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Греъм Дот

Бившият световен шампион по снукър Грейъм Дот бе признат за виновен за сексуални злоупотреби с деца в миналото. 49-годишният шотландец бе изправен пред съда по обвинения в развратни, неприлични и сладострастни прояви и поведение спрямо две деца.

Обвиненията обхващат периода между 1993 и 1996 г. - по отношение на момиче, и от 2006 до 2010 г.  - спрямо момче. По това време и двете деца са били в начална училищна възраст.

В съда  първата жертва на Дот разказа, че първо е съобщила за случилото се на приятел, още когато е била тийнейджърка. Впоследствие е споделила и с членове на семейството си и на учител по професионално ориентиране в средното училище. Тя е подала сигнал в полицията през 2001 г., но жалбата не стигнала доникъде. 23 години по-късно разследващи я потърсили за показания, тъй като имали вече сигнал и от мъжа, който е станал жертва на Дот близо 15 години по-късно.

На съдебния процес във Върховния съд в Глазгоу Греъм Дот отрече да е извършил каквото и да е престъпление, наричайки обвиненията „отвратителни“. "Никога не съм се държал неподходящо с никого“, заяви той.

След като бе признат за виновен от съдебните заседатели, Дот беше задържан под стража, а съдията по делото ще обяви размера на присъдата на 29 септември.

Роденият в Глазгоу Дот, наричан в снукъра "Джобното динамо" (The Pocket Dynamo) заради ниския си ръст, става професионален състезател през 1994 г. Той достигна до №2 в световната ранглиста през сезон 2007/08. През 2006 г. стана световен шампион, след като на финала в шефилдския театър "Крусибъл" победи англичанина Питър Ебдън.

Дот има и още два финала на световното - през 2004 г. (губи от Рони О'Съливан) и през 2010 г. (губи от Нийл Робъртсън). В кариерата си е постигнал два максимални брейка от по 147 точки, както и 271 сенчъри брейка. Освен световното е спечелил и още един ранкинг турнир - Откритото първенство на Китай (сезон 2005/06) и един извън ранкинга - т.нар. Световни серии в Берлин през 2008/09. 

Греъм Дот бе временно отстранен от състезания от Световната асоциация по професионален билярд и снукър (WPBSA), след като му бяха повдигнати официални обвинения за сексуално посегателство през април 2025 г.

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Ключови думи:

снукър, Греъм Дот

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