Ракетата посочи 2028-а като предел в кариерата си

"Сега съм на 50 и ако играя два часа, след това трябва да лежа два или три часа по гръб. Много е трудно за мен", сподели Рони след победата си на старта в Шанхай.

Световното първенство през 2028 г. най-вероятно ще бъде последното в славната кариера на Рони О`Съливан в снукъра. Това обяви самият 7-кратен носител на короната в джентълменския спорт, след като откри своя сезон 2026/2027 с убедителна победа с 6:1 над китаеца Лиу Линхао в I кръг на "Шанхай Мастърс".

"Бих искал да спечеля още една титла в "Крусибъл". Имам два опита - заяви Ракетата, който в края на тази година ще навърши 51. - Стига да успея да намеря правилното движение на щеката и подходящата форма в Шефилд. Ако не го направя тази или следващата кампания, определено никога няма да се случи. Доволен съм от кариерата си и от това как се развиха нещата. Искам да се насладя на следващите две години. Ще направя преоценка през 2028-а и ако нещата вървят добре, може би ще мога да ги удължа. Но трябва да бъда реалист."

Ronnie O’Sullivan wants that EIGHTH! 👑



The Rocket looks ahead after a winning start to the 2026/27 season in Shanghai.



Head to WST Play or the replies below for the full interview 🖇️ pic.twitter.com/mPAXUguSQQ — WST (@WeAreWST) 27 юли 2026 г.

Срещу 18-годишния Лиу ветеранът от Чигуел направи четири халф-сенчъри брейка - 73, 71, 75 и 55 точки, за да си осигури елитна среща във II кръг със своя английски сънародник и действащ шампион в Шанхай Кайрън Уилсън. От своя страна участващият с "уайлд кард" тийнейджър от Китай загатна за потенциала си със серия от 88, с която изравни резултата на 1:1.

"В началото на мача си мислех, че не е много добър. Имаше няколко шанса и ги пропусна - коментира Рони. - След като започна да движи щеката и да вкарва топки, осъзнах, че това дете определено е талант за бъдещето. Той е феноменален вкарвач. Не мога да удрям топката като тези момчета. Сега съм на 50 и ако играя два часа, след това трябва да лежа два или три часа по гръб. Много е трудно за мен. Да, не е като да тичаш по футболно игрище, но психически трябва да се концентрираш. Когато си по-млад, можеш да правиш това с часове. Тези млади китайски играчи са невероятни. Радвам се, че съм в края на кариерата си и няма да ми се налага да се изправям срещу тях. Те са като машини. Има очевидни шампиони като У Идзъ, Дин Дзюнхуей и Джао Синтун, но сега идват и още толкова много невероятни състезатели."