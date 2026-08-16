Селби озапти "убиеца на гиганти" за 26-ата си ранкинг титла

WORLD SNOOKER Марк Селби спечели 8 от последните 10 фрейма във финала срещу Нопон Саенгхам, за да вдигне за четвърти път шампионската купа на "Чайна Оупън".

Марк Селби спечели първа ранкинг титла през 2026 г. и общо 26-а в кариерата си в професионалния снукър. 43-годишният англичанин триумфира като шампион в Откритото първенство на Китай, надигравайки убедително на финала в Тайюан тайландската сензация Нопон Саенгхам с 10:5.

35-годишният азиатец получи през седмицата прозвището "убиец на гиганти", след като в първите три кръга елиминира последователно титаните на джентълменския спорт Джъд Тръмп (6:3), Рони О`Съливан (6:4) и Шон Мърфи (6:4), а после на 1/2-финалите се справи с представителя на домакините Джоу Юелун с 6:5. Саенгхам влезе уверено и в мача за трофея, повеждайки с 4:2, но след като в седмата партия пропусна златен шанс да отвори три фрейма разлика, ритъмът му изчезна.

CHINA OPEN FOUR-PEAT 🏆



Mark Selby does it again! 🇨🇳



A dominant 10-6 victory over Noppon Saengkham seals a fourth China Open title - making him the most decorated champion in the event’s history!#ChinaOpen pic.twitter.com/XD4JAjfx4D — WST (@WeAreWST) 16 август 2026 г.

От своя страна Селби превключи в добре познатия си работен режим и спечели осем от последните 10 партии в мача, произвеждайки шест халф-сенчъри брейка (53, 58, 90, 69, 52, 57). В началото на деубоя той композира и една стотачка на стойност 138 точки.

Заедно с шампионската купа Веселяка от Лестър получи и чек за 250 000 британски паунда, с които скача от 9-о на 5-о място в световната ранглиста. Той има шанс дори да се върне под №1 в класацията на професионалистите, ако спечели Откритото първенство на Ухан по-късно този месец.

Това е общо четвърта титла за Селби от "Чайна Оупън" след тези от 2015, 2017 и 2018 г. Също така това е негов общо осми ранкинг трофей на китайска територия, което е рекорд в тура.

How many China Opens is that now, Mark? 🏆🏆🏆🏆 🤳 pic.twitter.com/xQ5H3VLowd — WST (@WeAreWST) 16 август 2026 г.

"Много съм щастлив да стоя тук като шампион. Чувствах, че играх наистина добре през цялата седмица - сподели Марк след награждаването. - Нопон игра добре в първата сесия и аз имах късмета да спечеля последните два фрейма и да завърша с 4:4. Бях във възторг от този резултат, защото Нопон вероятно заслужаваше да е напред."

С 26-ата си ранкинг купа Марк Селби се изравни на 7-о място във вечната класация с Нийл Робъртсън. Повече от тях двамата имат само Рони О`Съливан (41), Стивън Хендри (36), Джон Хигинс (33), Джъд Тръмп (31), Стив Дейвис (28) и Марк Уилямс (27).

"Марк беше много силен днес и контролираше играта много добре. Сейфти играта му беше забележителна - коментира Саенгхам. - Когато водех с 4:2, той беше под натиск, но вечерта играта се промени и изглеждаше, че Марк контролира всичко. Много съм доволен от начина, по който играх по време на турнира, и от това, че съм тук до края. Ще продължа да се старая усилено и се надявам един ден да стана шампион."