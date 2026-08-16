Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Селби озапти "убиеца на гиганти" за 26-ата си ранкинг титла

Веселяка от Лестър спечели "Чайна Оупън" за четвърти път в кариерата си

Днес, 19:10
Марк Селби спечели 8 от последните 10 фрейма във финала срещу Нопон Саенгхам, за да вдигне за четвърти път шампионската купа на "Чайна Оупън".
WORLD SNOOKER
Марк Селби спечели 8 от последните 10 фрейма във финала срещу Нопон Саенгхам, за да вдигне за четвърти път шампионската купа на "Чайна Оупън".

Марк Селби спечели първа ранкинг титла през 2026 г. и общо 26-а в кариерата си в професионалния снукър. 43-годишният англичанин триумфира като шампион в Откритото първенство на Китай, надигравайки убедително на финала в Тайюан тайландската сензация Нопон Саенгхам с 10:5.

35-годишният азиатец получи през седмицата прозвището "убиец на гиганти", след като в първите три кръга елиминира последователно титаните на джентълменския спорт Джъд Тръмп (6:3), Рони О`Съливан (6:4) и Шон Мърфи (6:4), а после на 1/2-финалите се справи с представителя на домакините Джоу Юелун с 6:5. Саенгхам влезе уверено и в мача за трофея, повеждайки с 4:2, но след като в седмата партия пропусна златен шанс да отвори три фрейма разлика, ритъмът му изчезна.

От своя страна Селби превключи в добре познатия си работен режим и спечели осем от последните 10 партии в мача, произвеждайки шест халф-сенчъри брейка (53, 58, 90, 69, 52, 57). В началото на деубоя той композира и една стотачка на стойност 138 точки.

Заедно с шампионската купа Веселяка от Лестър получи и чек за 250 000 британски паунда, с които скача от 9-о на 5-о място в световната ранглиста. Той има шанс дори да се върне под №1 в класацията на професионалистите, ако спечели Откритото първенство на Ухан по-късно този месец.

Това е общо четвърта титла за Селби от "Чайна Оупън" след тези от 2015, 2017 и 2018 г. Също така това е негов общо осми ранкинг трофей на китайска територия, което е рекорд в тура.

"Много съм щастлив да стоя тук като шампион. Чувствах, че играх наистина добре през цялата седмица - сподели Марк след награждаването. - Нопон игра добре в първата сесия и аз имах късмета да спечеля последните два фрейма и да завърша с 4:4. Бях във възторг от този резултат, защото Нопон вероятно заслужаваше да е напред."

С 26-ата си ранкинг купа Марк Селби се изравни на 7-о място във вечната класация с Нийл Робъртсън. Повече от тях двамата имат само Рони О`Съливан (41), Стивън Хендри (36), Джон Хигинс (33), Джъд Тръмп (31), Стив Дейвис (28) и Марк Уилямс (27).

"Марк беше много силен днес и контролираше играта много добре. Сейфти играта му беше забележителна - коментира Саенгхам. - Когато водех с 4:2, той беше под натиск, но вечерта играта се промени и изглеждаше, че Марк контролира всичко. Много съм доволен от начина, по който играх по време на турнира, и от това, че съм тук до края. Ще продължа да се старая усилено и се надявам един ден да стана шампион."

INTRIGUING EARLY FRAME! Mark Selby vs Noppon Saengkham | China Open 2026
The city of Taiyuan in the Shanxi province hosts the China Open for the first time, from August 8-16.Snooker's top stars will be battling for the trophy and ...
YouTube
INCREDIBLE DRAMA! Mark Selby vs Noppon Saengkham frame has BIT OF EVERYTHING | China Open 2026
The city of Taiyuan in the Shanxi province hosts the China Open for the first time, from August 8-16.Snooker's top stars will be battling for the trophy and ...
YouTube
TENSION IS RISING! 👀 Mark Selby vs Noppon Saengkham | China Open 2026
The city of Taiyuan in the Shanxi province hosts the China Open for the first time, from August 8-16.Snooker's top stars will be battling for the trophy and ...
YouTube
FANTASTIC FINAL! 🏆 Mark Selby vs Noppon Saengkham | China Open Final 2026
The city of Taiyuan in the Shanxi province hosts the China Open for the first time, from August 8-16.Snooker's top stars will be battling for the trophy and ...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Марк Селби, Нопон Саенгхам, Чайна Оупън

Още новини по темата

Магьосника счупи рекорда на Ракетата за най-много поредни точки
09 Авг. 2026

Световният №1 покори Шанхай за 45-ата си титла
02 Авг. 2026

Снукърът зададе ново рекордно темпо "147"
29 Юли 2026

Ракетата посочи 2028-а като предел в кариерата си
28 Юли 2026

Бивш финалист в "Крусибъл" спечели първа титла
17 Юли 2026

Шон Мърфи стана Офицер на Британската империя
16 Юни 2026

Нов формат, нова титла - О`Съливан е най-добрият на снукър 900
18 Май 2026

О`Съливан спечели и последната световна титла, която нямаше
11 Май 2026

Китаец, но не световният шампион, е №1 в снукъра
10 Май 2026

Невиждан от 24 г. финал короняса втория китайски владетел на снукъра
05 Май 2026

У е с три стъпки по-близо до върха
04 Май 2026

Англия срещу Китай в спор за короната в снукъра
03 Май 2026

Падна рекордът за най-дълъг фрейм в "Крусибъл"
02 Май 2026

Ново китайско чудо се задава в Шефилд
01 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки