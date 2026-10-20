Световният №110 обърна О`Съливан от 1:3 в "4 от 7"

Живата емблема на снукъра Рони О`Съливан претърпя една от най-смущаващите загуби в кариерата си. 7-кратният световен шампион отпадна още в I кръг на Откритото първенство на Северна Ирландия, допускайки тежък обрат с 3:4 срещу заемащия 110-о място в ранглистата на професионалистите Чун Ка Уай от Хонконг.

51-годишният англичанин изглеждаше в необичайно лоша физическа форма, а видимо страдаше и от липса на концентрация и увереност. Ракетата загуби разпокъсан първи фрейм, след което за момент вдъхна надежда на феновете си, като взе три поредни партии с брейкове от 56, 138 и 72 точки. Трицифрената серия беше сенчъри №1339 в кариерата му.

При аванс от 3:1 във формат "4 от 7" обаче О`Съливан пропусна елементарна червена топка, когато тъкмо беше започнал комбинации с черната в началото на петия фрейм, и вместо да затвори спокойно двубоя, се срина. 27-годишният му опонент се възползва от неочаквания шанс по най-добрия начин и композира брейкове от 88, 77 и 60, за да пресече финалната линия под носа на суперфаворита.

"Това е най-добрият ми момент в снукър тура - отсъди Чун. - Играх тук миналата година. Арената е невероятна. Много съм щастлив, че победих Рони точно тук. В последния фрейм бях нервен, а през целия мач играта ми в защита и при ударите от дистанция не беше толкова добра, колкото тази на Рони. Честно казано, малко се страхувах да играя срещу него, защото той има много фенове в залата. Треньорът ми Дейвид Роу ми каза, че независимо дали ще спечеля, или ще загубя, важното е да натрупам ценен опит. Целта ми е да вляза в Топ 64. Просто очаквам с нетърпение всеки следващ двубой и се старая да се наслаждавам на всеки миг."

THE BIGGEST WIN OF HIS CAREER! 🤯



Ka Wai Cheung comes from 3-1 down to beat Ronnie O'Sullivan in a decider.



The seeds are STRUGGLING in Belfast...#NIOpen pic.twitter.com/NyWvR8VxOz — WST (@WeAreWST) 19 октомври 2026 г.

На 1/16-финалите в "Уотърфронт Арина" в Белфаст Ка Уай ще се изправи срещу друг ветеран от Англия - Стюърт Бингам. Световният шампион от 2015 г. надигра китаеца Яо Пънчън с 4:2 и записа своята победа №1000 в професионалната верига на джентълменския спорт.

Изненадваща загуба на старта на северноирландския "Оупън" претърпя и Джъд Тръмп. Доскорошният №1 в света и настоящ №3 в ранглистата отстъпи с 3:4 пред английския си сънародник Мартин О`Донъл. През целия мач считаният за аутсайдер играч повеждаше, а Асото в колодата изравняваше. Докато не се стигна до решаващия фрейм и мачът не свърши.

И двамата реализираха по три халф-сенчъри брейка - 64, 50 и 52 за О`Донъл и 91, 52 и 94 за Тръмп. На следващото стъпало победителят ще срещне бившия световен шампион Лука Бресел, след като белгиецът елиминира Лей Пейфан от Китай с 4:1.