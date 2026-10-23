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Британец ще е шампион на Северна Ирландия, но няма да е местен

Последният представител на домакините отпадна на 1/8-финалите от снукър събитието в Белфаст

Днес, 08:55
Скот Доналдсън се прицелва за дълъг удар, а Джордан Браун гледа от стола с надежда, че скоро ще дойде отново и неговият ред на масата.
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Скот Доналдсън се прицелва за дълъг удар, а Джордан Браун гледа от стола с надежда, че скоро ще дойде отново и неговият ред на масата.

Осем британски играчи стигнаха до 1/4-финалите на Откритото първенство на Северна Ирландия по снукър, но нито един от тях не е местен. Последният останал представител на домакините в схемата Джордан Браун приключи участие в III кръг и така беше сложен край на надеждите на феновете в Белфаст да видят свой шампион в неделя.

От тази теоретична възможност ги лиши шотландецът Скот Доналдсън, който спечели 1/8-финала с 4:2 късно във вечерната сесия в четвъртък. Въпреки че се изиграха само шест фрейма, мачът продължи над три часа със средно времетраене от 31 минути на партия. Играта беше толкова разпокъсана, че никой от двамата не направи дори халф-сенчъри брейк в целия двубой.

"Наистина харесвам Джордан и вероятно не е приятно да отпаднеш след такъв мач, но аз имах собствена задача за изпълнение и успях да стигна до победата - коментира Скот. - В момента не се чувствам особено уверен. Играта ми е достатъчно стабилна, но все още допускам твърде много грешки, така че в момента някак си пробивам през мачовете. Просто трябва да продължавам да тренирам и да се надявам, че нещата ще се подобрят. Когато се чувствам добре, играя наистина силно, но когато нещата не вървят, играта ми напълно се разпада."

След отпадането на Браун в надпреварата за втория за сезона трофей от сериите "Домашни нации" останаха четирима състезатели от Англия и по двама от Уелс и Шотландия. В спора за място на 1/2-финалите Доналдсън ще се изправи срещу уелсеца Джак Джоунс. Победителят от тази среща ще играе на предпоследното стъпало срещу спечелилия англо-уелския сблъсък между Дейвид Гилбърт и Марк Уилямс.

В горната половина на схемата пък 1/4-финалните битки са шотландско-английска между Антъни Макгил и Кайрън Уилсън и изцяло английска между Сам Крейги и Елиът Слесър. Всички мачове от IV кръг са днес в двете сесии от 15:00 и 21:00 ч. наше време, като два от тях ще бъдат излъчвани пряко по "Евроспорт 1".

 

"СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОУПЪН" 2026

1/4-финали

№38 Антъни Макгил (Шот) - №9 Кайрън Уилсън (Анг) 23.Х, 15:00 ч., Е1
№70 Сам Крейги (Анг) - №22 Елиът Слесър (Анг) 23.Х, 15:00 ч.

№32 Дейвид Гилбърт (Анг) - №10 Марк Уилямс (Уелс) 23.Х, 21:00 ч., Е1
№30 Джак Джоунс (Уелс) - №64 Скот Доналдсън (Шот) 23.Х, 21:00 ч.

 

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