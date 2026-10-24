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Снукър битката за Белфаст се сведе до Англия - Уелс

Марк Уилямс произведе три поредни стотачки, за да измъкне 1/4-финала от 2:4 във формат "6 от 11"

Днес, 09:11
Отгледалият си авторитетна брада Марк Уилямс е стиснал триумфално юмрук след последната партия от мача срещу Дейвид Гилбърт, осигурил паметно шоу за публиката в "Уотърфронт Хол" в Белфаст.
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Отгледалият си авторитетна брада Марк Уилямс е стиснал триумфално юмрук след последната партия от мача срещу Дейвид Гилбърт, осигурил паметно шоу за публиката в "Уотърфронт Хол" в Белфаст.

Двама англичани и двама уелсци стигнаха до 1/2-финалите в Откритото първенство на Северна Ирландия по снукър. И те ще се срещнат помежду си във вътрешнонационални дуели, за да излъчат по един претендент от своята страна за титлата в Белфаст.

По най-впечатляващ начин 1/4-финалите преодоля легендата Марк Уилямс. Макар и на 51-годишна възраст, Машината за вкарване от Уелс оправда напълно своя прякор, произвеждайки три поредни сенчъри брейка, за да обърне посоката на мача срещу Дейвид Гилбърт. Англичанинът поведе с 4:2 във формат "6 от 11", но последва същински майсторски клас на ветерана, донесъл серии от 104, 115 и 101.

В 10-ия фрейм Гилбърт първи влезе в брейк, но излезе от позиция на едва 25 точки. Уилямс си създаде възможност с изумителна дълга червена успоредно на страничния борд, която впоследствие превърна в комбинация от 68, осигурила му крайната победа.

"В първите четири партии напълно отсъствах. Не можех да направя дори серия от 30 точки - призна Марк. - Не знам откъде дойде това представяне след почивката. Три стотачки и една 68. На седмото небе съм от резултата. Червената топка в последния фрейм беше единствената, която виждах, и я изиграх така, че да не оставя никаква възможност на съперника, стига тя да не заиграе по ръба на джоба. Вероятно беше удар с шанс за успех 1 към 20, но влезе точно в средата на дупката. Просто давам всичко от себе си и се представям доста постоянно този сезон. Няма как да искам повече. Днес в първите четири фрейма играх ужасно, а в последните четири - отлично."

В спор за място на финала трикратният световен шампион ще се изправи срещу своя сънародник Джак Джоунс. Финалистът в "Крусибъл" от 2024 г. надделя след решаваща партия с 6:5 над шотландеца Скот Доналдсън.

Изцяло английският 1/2-финал пък ще противопостави Кайрън Уилсън срещу Сам Крейги. Воина от Кетъринг разгроми шотландеца Антъни Макгил с 6:1, а състезателят от Нюкасъл надигра категорично друг англичанин - Елиът Слесър, с 6:2.

Предпоследните два мача от северноирландския "Оупън" във веригата "Домашни нации" са днес от 15:00 и 21:00 ч. българско време. Преките предавания са по "Евроспорт 1".

 

"СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОУПЪН" 2026

1/4-финали (6 от 11)

№38 Антъни Макгил (Шот) - №9 Кайрън Уилсън (Анг) 1:6
№70 Сам Крейги (Анг) - №22 Елиът Слесър (Анг) 6:2

№32 Дейвид Гилбърт (Анг) - №10 Марк Уилямс (Уелс) 4:6
№30 Джак Джоунс (Уелс) - №64 Скот Доналдсън (Шот) 6:5

1/2-финали (6 от 11)

Кайрън Уилсън - Сам Крейги 24.Х, 15:00 ч., Е1
Марк Уилямс - Джак Джоунс 24.Х, 21:00 ч., Е1

 

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