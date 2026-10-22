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Само двама от Топ 16 оцеляха до 1/8-финалите

Уелската сензация от началото на снукър сезона продължава похода си в Белфаст

Днес, 09:48
Джон Хигинс и Джак Джоунс се поздравяват преди началото на мача помежду си от II кръг на "Северна Ирландия Оупън", сложил край на участието на шотландската легенда в Белфаст.
WORLD SNOOKER
Джон Хигинс и Джак Джоунс се поздравяват преди началото на мача помежду си от II кръг на "Северна Ирландия Оупън", сложил край на участието на шотландската легенда в Белфаст.

Феноменалният сезон на Джак Джоунс в снукъра продължава с пълна сила. 33-годишният уелсец, който преди началото на настоящата кампания нямаше нито една ранкинг титла, а сега вече има две, се класира за 1/8-финалите на Откритото първенство на Северна Ирландия и може да мечтае за трети трофей в разчистената откъм изявени фаворити схема.

Особено след като самият той елиминира във II кръг едно от най-големите имена в историята - Джон Хигинс. Джоунс се наложи над шотландския ветеран с 4:2 фрейма, реализирайки единствените две високи точкови серии в мача с последователни сенчъри брейкове от 121 и 133 в четвъртата и петата партия.

"В началото бях малко напрегнат, но след това направих добър брейк, за да изравня за 2:2, и това ме успокои - сподели Джак. - Този ​​сезон промени живота ми. Чувствам се като победител в турнир и имам много повече вяра в себе си. Винаги съм смятал, че мога да печеля, но когато наистина го постигнеш, разликата е огромна."

За място в Топ 8 в Белфаст Тихия убиец ще спори с уелския си сънародник Даниъл Уелс. А победителят от този двубой ще се изправи на 1/4-финалите срещу представителя на домакините Джордан Браун или шотландеца Скот Доналдсън.

Отпадането на Хигинс пък означава, че до 1/8-финалите в "Уотърфронт Хол" оцеляха само двама представители на Топ 16 в световната ранглиста. Това са №8 Марк Уилямс и №9 Кайрън Уилсън.

Машината за вкарване от Уелс надигра китаеца Джан Анда с 4:2, а Воина от Кетъринг се справи със същия резултат с тайландеца Тепчая Ун-ну. На път към 1/4-финалите Уилямс ще срещне англичанина Мартин О`Донъл, а Уилсън - китаеца Пан Дзюнсю.

Всички мачове от III кръг са днес - по четири в следобедната сесия от 15:00 ч. и във вечерната от 21:00 ч. българско време. Преките предавания у нас са по "Евроспорт 1".

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