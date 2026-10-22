Само двама от Топ 16 оцеляха до 1/8-финалите

Феноменалният сезон на Джак Джоунс в снукъра продължава с пълна сила. 33-годишният уелсец, който преди началото на настоящата кампания нямаше нито една ранкинг титла, а сега вече има две, се класира за 1/8-финалите на Откритото първенство на Северна Ирландия и може да мечтае за трети трофей в разчистената откъм изявени фаворити схема.
Особено след като самият той елиминира във II кръг едно от най-големите имена в историята - Джон Хигинс. Джоунс се наложи над шотландския ветеран с 4:2 фрейма, реализирайки единствените две високи точкови серии в мача с последователни сенчъри брейкове от 121 и 133 в четвъртата и петата партия.
"В началото бях малко напрегнат, но след това направих добър брейк, за да изравня за 2:2, и това ме успокои - сподели Джак. - Този сезон промени живота ми. Чувствам се като победител в турнир и имам много повече вяра в себе си. Винаги съм смятал, че мога да печеля, но когато наистина го постигнеш, разликата е огромна."
За място в Топ 8 в Белфаст Тихия убиец ще спори с уелския си сънародник Даниъл Уелс. А победителят от този двубой ще се изправи на 1/4-финалите срещу представителя на домакините Джордан Браун или шотландеца Скот Доналдсън.
Отпадането на Хигинс пък означава, че до 1/8-финалите в "Уотърфронт Хол" оцеляха само двама представители на Топ 16 в световната ранглиста. Това са №8 Марк Уилямс и №9 Кайрън Уилсън.
Машината за вкарване от Уелс надигра китаеца Джан Анда с 4:2, а Воина от Кетъринг се справи със същия резултат с тайландеца Тепчая Ун-ну. На път към 1/4-финалите Уилямс ще срещне англичанина Мартин О`Донъл, а Уилсън - китаеца Пан Дзюнсю.
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The BetVictor Northern Ireland Open returns to Belfast’s much-loved Waterfront Hall from October 18-25!
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The BetVictor Northern Ireland Open returns to Belfast’s much-loved Waterfront Hall from October 18-25!
Tickets start from just £16.50 - head to WST.TV/TICKETS and book yours now!
Follow us:
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Snooker Club Podcast 🎧: https://worldsnookertour.podbean.com/
The BetVictor Northern Ireland Open returns to Belfast’s much-loved Waterfront Hall from October 18-25!
Tickets start from just £16.50 - head to WST.TV/TICKETS and book yours now!
Follow us:
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