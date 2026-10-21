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№1 в снукъра също се сбогува набързо с Белфаст

Действащият шампион пък беше детрониран още във II кръг на "Северна Ирландия Оупън"

Днес, 09:01
Световният №1 в снукъра Джао Синтун слага креда върху щеката си, докато обмисля следващия си удар в мача срещу Гао Ян, оказал се единственият му в тазгодишното издание на северноирландския "Оупън".
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Световният №1 в снукъра Джао Синтун слага креда върху щеката си, докато обмисля следващия си удар в мача срещу Гао Ян, оказал се единственият му в тазгодишното издание на северноирландския "Оупън".

Лидерът в световната ранглиста по снукър Джао Синтун изигра само един мач в Откритото първенство на Северна Ирландия - втория за сезона турнир от британския шлем "Домашни нации". Китаецът допусна обрат с 2:4 срещу своя сънародник Гао Ян и се превърна в 12-ия играч от Топ 16, който отпадна още в I кръг в Белфаст.

Световният шампион от 2025 г. стартира мача с тежки серии от 125 и 64 точки в откриващите два фрейма, в които съперникът му не вкара нито една топка. След това обаче ролите се размениха и Гао спечели четири поредни партии, постигайки брейкове от 71, 112 и 71, докато опонентът му предимно седеше в стола си за почивка.

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Преди Джао с турнира още на първото стъпало се сбогуваха №2 У Идзъ (който се отказа по медицински причини), №3 Джъд Тръмп, №4 Нийл Робъртсън, №5 Марк Селби, №7 Шон Мърфи, №10 Бари Хоукинс, №11 Крис Уейклин, №12 Марк Алън, №13 Рони О`Съливан, №14 Сяо Гуодун и №16 Али Картър. Световният №15 Дин Дзюнхуей пък въобще не се записа за участие.

Така единствените представители на най-елитната компания в джентълменския спорт на 1/16-финалите станаха №6 Джон Хигинс, №8 Марк Уилямс и №9 Кайрън Уилсън. Последният от тях вече дори се класира за III кръг, след като късно снощи победи Тепчая Ун-ну с 4:2.

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Още преди 1/8-финалите приключи защитата на титлата на Джак Лисовски. Шампионът в северноирландския "Оупън" от 2025 г. беше детрониран във II кръг, отстъпвайки пред Антъни Макгил с 1:4. Англичанинът демонстрира много слаба форма и не успя да направи нито една съществена точкова серия, докато шотландецът композира три халф-сенчърита (74, 61, 73).

За място в IV кръг Макгил ще спори с Матеуш Барановски. Заемащият 84-то място в ранглистата поляк изравни най-доброто си класиране в ранкинг турнир, стигайки до Топ 32 след последователни успехи с по 4:3 над Гари Уилсън и Уан Синбо.

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