Ранкинг титлите на Воина станаха дузина

След като близо две години не беше печелил трофей от ранкинг системата на снукъра, Кайрън Уилсън триумфира като шампион във втори пореден турнир. 34-годишният англичанин спечели титлата от Международния шампионат в Китай, побеждавайки на финала в Нандзин легендата Джон Хигинс с 10:8 след обрат.

В първата сесия 51-годишният шотландец изгради аванс от 5:4 фрейма, но във втората загуби шест от изиграните девет партии, включително четири от последните пет. Воина стигна до купата с два сенчъри брейка (130, 101) и още цели 10 серии над 50 точки (58, 69, 94, 62, 70, 65, 54, 80, 52, 61), макар че загуби в два от тези фреймове. Вълшебника от Уишоу пък осъществи една трицифрена комбинация (141) и други пет халф-сенчъри брейка (56, 71, 75, 70, 65).

THE KING IN NANJING! 🔥



Kyren Wilson wins his second consecutive ranking title in the most incredible of finals, 10-8 against John Higgins 🤝#InternationalChampionship pic.twitter.com/ZTb27r5OKs — WST (@WeAreWST) 7 ноември 2026 г.

Преди три седмици Уилсън прекъсна 19-месечната си суша без ранкинг трофей, печелейки титлата от Откритото първенство на Северна Ирландия. Финалът в Белфаст обаче се разви по коренно различен начин и англичанинът разгроми уелсеца Джак Джоунс с 9:2.

Сега Кайрън вече има общо 12 купи в ранкинг колекцията си, с които се изравни на 11-о място във вечната класация с Марк Алън. Последната от дузината титли на северноирландеца е отпреди повече от година - в Откритото първенство на Англия през септември 2025 г.

На 10-о място за всички времена е Шон Мърфи с 13 ранкинг отличия. На близко разстояние е и деветият Дин Дзюнхуей с 15 трофея. Всички по-нагоре в ранглистата засега са далеч напред - Марк Селби (26), Нийл Робъртсън (26), Марк Уилямс (27), Стив Дейвис (28), Джъд Тръмп (31), Джон Хигинс (33), Стивън Хендри (36) и Рони О`Съливан (41).