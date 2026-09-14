Капитана завоюва първа класическа титла у дома

Али Картър спечели Откритото първенство на Англия по снукър и най-сетне завоюва титла от класически турнир на родна земя. Капитана, който е сертифициран авиопилот, победи на финала в Брентууд уелската легенда Марк Уилямс с 9:6. И призна, че се е подготвял за мача, като е летял със самолета си над Есекс предната вечер.

"В момента не ми се струва реално. Все още не съм го осъзнал напълно - сподели 47-годишният Алистър. - В нито един от досегашните ми ранкинг турнири не бях побеждавал някоя от легендите на спорта във финала, така че днешният успех е нещо специално. Без да омаловажавам постиженията си срещу предишните си съперници, те все пак бяха играчи с по-нисък ранг от моя. Да се ​​изправя срещу Марк Уилямс и да спечеля пред родна публика - това е сбъдната мечта!"

Англичанинът композира един сенчъри брейк (103) и още четири серии над 50 точки, включително в последния15-и фрейм: 54, 64, 57, 54. Машината за вкарване от Уелс реализира две тежки стотачки (136, 132) и два халф-сенчъри брейка (61, 60).

TAKE A BOW, ALI CARTER! 🏆



The Captain pulls together an epic second session to defeat Mark Williams 9-6.



Your #EnglishOpen CHAMPION! 🙌@BetVictor pic.twitter.com/0qcG8wCc3e — WST (@WeAreWST) 13 септември 2026 г.

За Картър това е общо 7-а ранкинг титла и втора извоювана в Англия след тази от Шампионската лига през 2024 г. Онзи турнир обаче се провежда по нетрадиционна схема с групова фаза и минимален формат на мачовете, докато "Инглиш Оупън" е част от сериите "Домашни нации" с обичайния формат на директна елиминация.

"Снощи летях със самолета си. Качвах се в него, изпълних предстартовите проверки, запалих двигателя и летях около половин час. Откъсвах се от всичко останало. Това беше истинска наслада за мен", сподели Капитана.

Победата донесе на Али Картър кристалната купа "Стив Дейвис" и шампионския чек за 100 000 британски паунда. С тези точки той скача от 25-о на 16-о място в световната ранглиста и вече е в позиция за директно класиране в събитията от "Тройната корона". Марк Уилямс пък се изкачва от №9 до №8.