Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Капитана завоюва първа класическа титла у дома

Али Картър спечели "Инглиш Оупън" за 7-ия си ранкинг трофей в професионалния снукър

Днес, 08:00
Али Картър държи кристалния трофей "Стив Дейвис" под дъжда от конфети в зала "Брентууд Сентър".
WORLD SNOOKER
Али Картър държи кристалния трофей "Стив Дейвис" под дъжда от конфети в зала "Брентууд Сентър".

Али Картър спечели Откритото първенство на Англия по снукър и най-сетне завоюва титла от класически турнир на родна земя. Капитана, който е сертифициран авиопилот, победи на финала в Брентууд уелската легенда Марк Уилямс с 9:6. И призна, че се е подготвял за мача, като е летял със самолета си над Есекс предната вечер.

"В момента не ми се струва реално. Все още не съм го осъзнал напълно - сподели 47-годишният Алистър. - В нито един от досегашните ми ранкинг турнири не бях побеждавал някоя от легендите на спорта във финала, така че днешният успех е нещо специално. Без да омаловажавам постиженията си срещу предишните си съперници, те все пак бяха играчи с по-нисък ранг от моя. Да се ​​изправя срещу Марк Уилямс и да спечеля пред родна публика - това е сбъдната мечта!"

Англичанинът композира един сенчъри брейк (103) и още четири серии над 50 точки, включително в последния15-и фрейм: 54, 64, 57, 54. Машината за вкарване от Уелс реализира две тежки стотачки (136, 132) и два халф-сенчъри брейка (61, 60).

За Картър това е общо 7-а ранкинг титла и втора извоювана в Англия след тази от Шампионската лига през 2024 г. Онзи турнир обаче се провежда по нетрадиционна схема с групова фаза и минимален формат на мачовете, докато "Инглиш Оупън" е част от сериите "Домашни нации" с обичайния формат на директна елиминация.

"Снощи летях със самолета си. Качвах се в него, изпълних предстартовите проверки, запалих двигателя и летях около половин час. Откъсвах се от всичко останало. Това беше истинска наслада за мен", сподели Капитана.

Победата донесе на Али Картър кристалната купа "Стив Дейвис" и шампионския чек за 100 000 британски паунда. С тези точки той скача от 25-о на 16-о място в световната ранглиста и вече е в позиция за директно класиране в събитията от "Тройната корона". Марк Уилямс пък се изкачва от №9 до №8.

UNBELIEVABLE START! | Mark Williams vs Ali Carter | BetVictor English Open 2026
The Brentwood Centre in Essex hosts snooker's biggest stars at the BetVictor English Open which runs from September 7-13.Tickets are available from just £18 ...
YouTube
LEGENDS DO BATTLE! 🏆 Mark Williams vs Ali Carter | 2026 BetVictor English Open Final
The Brentwood Centre in Essex hosts snooker's biggest stars at the BetVictor English Open which runs from September 7-13.Tickets are available from just £18 ...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Инглиш Оупън, Али Картър, Марк Уилямс

Още новини по темата

Уелсец взе втора титла два месеца след първата
07 Септ. 2026

Световен шампион по снукър е осъден за сексуални посегателства на деца
25 Авг. 2026

Селби озапти "убиеца на гиганти" за 26-ата си ранкинг титла
16 Авг. 2026

Магьосника счупи рекорда на Ракетата за най-много поредни точки
09 Авг. 2026

Световният №1 покори Шанхай за 45-ата си титла
02 Авг. 2026

Снукърът зададе ново рекордно темпо "147"
29 Юли 2026

Ракетата посочи 2028-а като предел в кариерата си
28 Юли 2026

Бивш финалист в "Крусибъл" спечели първа титла
17 Юли 2026

Шон Мърфи стана Офицер на Британската империя
16 Юни 2026

Нов формат, нова титла - О`Съливан е най-добрият на снукър 900
18 Май 2026

О`Съливан спечели и последната световна титла, която нямаше
11 Май 2026

Китаец, но не световният шампион, е №1 в снукъра
10 Май 2026

Невиждан от 24 г. финал короняса втория китайски владетел на снукъра
05 Май 2026

У е с три стъпки по-близо до върха
04 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки