Кайрън Уилсън задмина легенда в снукър историята

WORLD SNOOKER Кайрън Уилсън позира с кристалния трофей "Алекс Хигинс", обграден от съпругата си Софи и синовете Финли и Бейли, на обсипаната с шампионски конфети маса в "Уотърфронт Хол" в Белфаст.

Кайрън Уилсън сложи край на 19-месечна суша без титла от ранкинг турнир в снукъра. Световният шампион от 2024 г. триумфира в Откритото първенство на Северна Ирландия, разгромявайки Джак Джоунс с 9:2 фрейма. По ирония на съдбата Воина победи същия съперник и на финала в "Круисбъл" преди две години и половина - тогава с 18:14 в театъра в Шефилд.

Сега в зала "Уотърфронт Хол" в Белфаст англичанинът отказа уелския си противник още в следобедната сесия, когато отвори разлика от 6:2 след три сенчъри брейка (101, 135, 105) и други две серии над 50 точки (60, 67). В доиграването вечерта Уилсън се нуждаеше от още само 45 минути, за да вдигне трофея "Алекс Хигинс" за втори път в кариерата си след 2024 г.

KYREN WILSON RECLAIMS HIS BELFAST CROWN! 👑



The Warrior was simply RUTHLESS in a 9-2 victory over Jak Jones.



Victorious again at the Waterfront Hall, what a week! 🏆#NIOpen | @betvictor pic.twitter.com/5sSEAiVccq — WST (@WeAreWST) 25 октомври 2026 г.

"Голяма чест е да държа отново тази купа. Безспорно Алекс Хигинс беше легенда в нашия спорт - човек, на когото се възхищавах, докато гледах архивни записи. Да спечеля трофея за втори път е невероятно усещане. Много от топ играчите отпаднаха рано в турнира, което според мен създава допълнително напрежение - очаква се да покажеш класа. Искаш да зарадваш феновете, които са дошли да те гледат как играеш и подкрепят именно теб. Осъзнаваш тази отговорност. Радвам се, че успях да покажа добра, постоянна игра и да реализирам големи серии. Това ми дава увереност за предстоящите предизвикателства", сподели Кайрън.

През последната година той трябваше да се справя с редица трудности. Първо щеката му се счупи при инцидент. Съпругата му Софи имаше здравословни проблеми. А пък семейният им дом стана обект на кражба с взлом. Въпреки всичко той успя да запази концентрация и да се върне като шампион.

Титлата е общо 11-а в кариерата за Уилсън от ранкинг системата на снукъра, с която той задмина една от живите легенди на джентълменския спорт - Джими Уайт. Двамата досега деляха 12-о място във вечната ранглиста, но то вече е еднолично притежание на по-младия от двамата англичани.

"Да задмина Джими Уайт по брой ранкинг титли е нещо невероятно, тъй като той беше мой идол. Обожавах да го гледам как играе - в моите очи той е нещо като "кръстникът" на снукъра. Той е емблематична фигура в този спорт", коментира Кайрън.

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Финал (9 от 17, две сесии)