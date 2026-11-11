Рони О`Съливан допусна небивало поражение

Рони О`Съливан допусна тежко поражение с 0:4 срещу Шон Мърфи в груповата фаза на турнира "Шампион на шампионите" в Лестър и сътвори негативен прецедент в славната си кариера в снукъра. За 7-кратния световен шампион това беше пета поредна загуба в професионалния тур - нещо, което не му се беше случвало никога от дебюта през 1992 г.

Досега най-дългата поредица без победа за Ракетата беше четири мача. За последно той беше в такава серия три пъти през по-миналия сезон - ноември-декември 2024 г., декември-януари 2025 г. и януари-февруари 2025 г.

Сега Рони не е печелил двубой от август насам, когато победи Марк Селби с 5:3 на 1/4-финалите от "Ухан Оупън". След това О`Съливан отпадна на 1/2-финалите в китайския град с 3:6 срещу Чан Биню, записа служебна загуба с 0:4 срещу Лиъм Дейвис в I кръг на Откритото първенство на Англия, падна с 2:5 от Дзян Дзюн на старта на "Шънджън Оупън", допусна обрат с 3:4 срещу Чун Ка Уай в I кръг на Откритото първенство на Северна Ирландия и сега не взе фрейм срещу Мърфи.

Ronnie leaves Sean with a tricky shot! 😕



One clever move makes all the difference in this tense frame!@sportsbetio #ChampOfChamps pic.twitter.com/js9oclJmYu — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) 11 ноември 2026 г.

Гения от Чигуел страдаше през целия мач срещу Магьосника и въпреки някои моментни проблясъци не успя да покаже нищо от техниката, превърнала го в най-великия брейкбилдър на всички времена. Най-голямата точкова серия на 50-годишния англичанин беше 35 точки.

Мърфи също не демонстрира кой знае какво в този двубой, но все пак произведе единствения халф-сенчъри брейк в разпокъсаната игра - 68 точки във втората партия.

Като цяло обаче 44-годишният англичанин беше във вихъра си през целия ден. След като затвори първия си мач от групата на нула, Шон не загуби фрейм и в своеобразния финал на потока срещу Чан Биню, разгромявайки китаеца с 6:0. Тук вече световният шампион от 2005 г. изглеждаше неудържим и произведе две стотачки (142, 107) и още три комбинации от 50 и повече (50, 78, 70).

Така Шон Мърфи се класира за 1/2-финалите на "Шампион на шампионите", където очаква победителя от последната група. Той ще бъде излъчен днес измежду Джао Синтун, Тепчая Ун-ну, Кайрън Уилсън и Али Картър. За другото място във финала ще спорят победителите от първите две групи - Крис Уейклин и Нийл Робъртсън.