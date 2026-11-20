WORLD SNOOKER Джак Лисовски стана 44-тият играч с повече от един максимум в професионалния снукър. Рекордьор е Рони О`Съливан със 17.

Джак Лисовски постигна съвършенството в снукъра за втори път. 35-годишният англичанин направи максимален брейк от 147 точки по време на квалификационния мач срещу Аарън Хил от пресявките за "Германския Мастърс", провеждащи с в Уигън.

Джакпота изстреля максимума в 6-ия фрейм, за да поведе с 4:2 във формат "5 от 9". Впоследствие той затвори срещата с 5:3 и се класира за основната схема в Берлин в края на януари 2027 г.

За Лисовски това е втора 147-ица в кариерата, като тя идва 14 години след първата. Джак я постигна на 22 ноември 2012 г. в квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство, когато беше на 21.

MAXIMUM MAGIC FOR LISOWSKI! 🔥



Jackpot makes his second career maximum, and his first for 14 years - it's the seventh of the season so far.#GermanMasters pic.twitter.com/iXwXS2vLja — WST (@WeAreWST) 19 ноември 2026 г.

Това е втората най-дълга пауза между първи два максимума в снукъра. Абсолютният рекорд принадлежи на Греъм Дот, който чака цели 23 години, за да реализира 147 за втори път - между 6 април 1999 г. и 11 април 2022 г. Бившият световен шампион прекрати кариерата си принудително тази година, след като беше осъден на 7 г. затвор за сексуално насилие над деца.

Сред играчите, които имат поне два максимални брейка във визитките си, повече от десетилетие преди втория е минавало само при още двама. На Шон Мърфи му отнема 12 г. и 2 месеца - от ноември 2001-ва до януари 2014-а (но днес вече има 10 максимума), а на Марко Фу - 11 г. и 3 месеца от октомври 2000-ата до януари 2012-а (той пък вече е правил пет пъти 147).

Максимумът на Лисовски е седмият от началото на настоящия сезон в професионалния тур (WST). И общо 248-и в историята на джентълменския спорт.