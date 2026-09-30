Бивш световен шампион в снукъра получи 7 г. затвор

Би Би Си Греъм Дот е свел глава във Върховния съд в Единбург, докато надзирателка сваля белезниците му.

Световният шампион по снукър от 2006 г. Греъм Дот беше осъден на 7 г. затвор заради сексуално насилие над деца. В края на август 49-годишният шотландец беше признат за виновен по два случая на "развратни, непристойни и похотливи действия" над малолетни момиче и момче между 1993 и 2010 г. Дот отрече обвиненията, но вината му беше доказана.

Съдия Хароуър от Върховния съд в Единбург обяви, че всяка от жертвите на бившия световен шампион е била "силно уязвима". Дот е подкупвал жертвите с лакомства и е представял посегателствата си като част от игра. Самият британец не демонстрира никаква емоция при произнасянето на присъдата във вторник.

Шотландецът спечели световното първенство в Шефилд преди точно 20 години, побеждавайки във финала англичанина Питър Ебдън с 18:14 фрейма. Греъм Дот има и още две участия в последния мач в театъра "Крусибъл" - през 2004 (8:18 срещу Рони О`Съливан) и 2010 (13:18 срещу Нийл Робъртсън).

През миналата година световната професионална билярд и снукър асоциация (WPBSA) отстрани Дот и отмени членството му, след като бяха повдигнати обвиненията срещу него.